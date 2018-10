Manchester City vs Hoffenheim EN VIVO: por el Grupo F de la Champions League

Manchester City vs. Hoffenheim se miden este martes 2 de octubre EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO desde las 11:55 a.m. - hora peruana en el Estadio 'Rhein-Neckar-Arena'. Partido corresponde a la jornada 2 del Grupo F de la UEFA Champions League y será transmitido vía FOX Sports; además podrás seguir todas las incidencias minuto a minuto por larepublica.pe.

Manchester City vs. Hoffenheim: por los primeros 3 puntos

El Manchester City visita este martes el estadio del Hoffenheim para conseguir sus primeros tres puntos en 'Champions' después del inesperado tropiezo en el 'Etihad Stadium' frente al Lyon (1-2) en la primera jornada.

En la serie F, los dirigidos por Josep Guardiola quieren darle la vuelta al mal inicio en la máxima competición europea y tendrá que dar su mejor medida ante el debutante Hoffenheim, que estuvo cerca de llevarse los tres puntos a domicilio frente al Shakhtar.

El City viene de vencer sin problemas y sin reservar jugadores en su duelo liguero ante el Brighton (2-0) y ahora intentará aprovechar la mayor inexperiencia de su rival, entrenado por un joven, Julian Nagelsmann que buscará la forma de poner en apuros a los 'pupilos' de 'Pep'.

Los alemanes empataron a dos en su estreno de Champions League ante el Shakhtar, pero en la Bundesliga no han arrancado nada bien con sólo siete puntos de 18 posibles, pese a ser un equipo que trata muy bien el balón y que promete rivalizar por tenerlo con el campeón inglés.

Horarios para ver el Manchester City vs. Hoffenheim EN VIVO ONLINE por la Champions League

Honduras - 10:55 am

Guatemala - 10:55 am

Costa Rica - 10:55 am

México - 11:55 am

Perú - 11:55 am

Colombia - 11:55 am

Ecuador - 11:55 am

Panamá - 11:55 am

Chile: 2:55 pm

Bolivia - 12:55 pm

Venezuela - 12:55 pm

Paraguay - 12:55 pm

Argentina - 2:55 pm

Uruguay - 2:55 pm

Brasil - 2:55 pm

Canales para ver el Manchester City vs. Hoffenheim EN VIVO ONLINE por la Champions League

Fox Sports

Relatos: Raúl Taquini

Comentarios: Damián Trillini

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Manchester City vs. Hoffenheim?

Si quieres seguir en Internet el Manchester City vs. Hoffenheim, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante.