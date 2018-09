Barcelona: Samuel Umtiti sufrió una terrible lesión y podría ser operado

El jugador francés Samuel Umtiti no entrenó este viernes con la plantilla del FCBarcelona y está descartado para el juego de este sábado contra el Athletic de Bilbao en el Camp Nou. Pero no sería el único partido en la que no estaría el defensor, pues todo hace indicar que habría sufrido una lesión de gravedad, lo cual le ha causado un grave dolor de cabeza al técnico Ernesto Valverde.

Samuel Umtiti tiene una rotura en el ligamento de la rodilla izquierda, zona donde el jugador ya venía arrastrando molestias desde antes del Mundial que ganó con la selección de Francia, pero que en los últimos días el dolor se ha intensificado hasta el punto de obligarle a parar. Y aunque aún falta un parte médico oficial por parte del Barcelona, se sabe que estará afuera de las canchas por lo menos 3 semanas.

Los médicos le recomendaron un tratamiento paciente para intentar calmar sus molestias a través de reposo y trabajo de fisioterapia. Pero de no mostrar mejorías, el siguiente paso es una intervención quirúrgica, que podría dejar al francés un mes y medio más fuera de los terrenos de juego, algo que sería terrible para el Barcelona, pues Samuel Umtiti es titular indiscutible del equipo.

Su reemplazante por los siguientes juegos sería Clement Lenglet. Sin embargo, si todo sale bien, Samuel Umtiti volvería a ponerse la camiseta ‘blaugrana’ el 20 de octubre contra el Sevilla por la Liga Santander, o en todo caso 3 días despues frente al Inter de Milan por la Champions League. Antes de eso, Barcelona le hará llegar un comunicado médico a la selección francesa para evitar que sea convocado por ‘Les Bleus’.