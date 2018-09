Zegarra no asistió a debate y fue blanco de candidatos de Arequipa

Arequipa. Jaime Mujica Calderón, candidato a vicegobernador de Arequipa Renace, fue el primero en llegar al debate regional pero los organizadores no lo dejaron sentarse en el lugar que le habría pertenecido a su líder Alfredo Zegarra. En la víspera, el candidato se excusó de asistir a este evento aduciendo un asunto personal impostergable y delegó en favor de Mujica.

"La invitación es única e intransferible", aclaró Carlos Leyton, el moderador elegido por las universidades de Arequipa, los organizadores.

Luego del debate, Mujica calificó como "desplante" la posición de los organizadores. "¿Si Zegarra se muere entonces se cae todo el movimiento? El debate es de ideas, no de personajes", aseveró el candidato a vicegobernador.

Sin embargo, ni siquiera el moderador estuvo totalmente convencido de las excusas de Zegarra. "Él (Zegarra) no va donde sabe que va a perder", manifestó al término.

Blanco de críticas

En medio del acto, los pullazos contra el candidato de Renace no se hicieron esperar. Tras el impase con Mujica, el candidato Elmer Cáceres de Unidos por el Gran Cambio indicó: "preparé preguntas para el que se ha corrido". También Gustavo Rondón de Fuerza Arequipeña advirtió de su exsocio político: "hay varios candidatos que encarnan la corrupción, por eso se deberían buscarse mejores opciones".

Y al final fueron más duros. Justo Mayta de Todos por el Perú dijo: "no le creo al señor Zegarra. Me parece una falta de respeto para la población que no venga a debatir". Y sobre Mujica, manifestó "que organicen entonces un debate de vicegobernadores".

A su turno, Javier Ísmodes de Arequipa Transformación indicó que "el debate no habría cambiado con la presencia de Alfredo Zegarra, porque no tiene propuestas". Sufrirá el efecto Renzo Reggiardo, que en Lima se negó a debatir y eso le provocó un bajón en las encuestas.

Más roces

Pero el intercambio también tuvo espacio para roces entre Rondón e Ísmodes. Apenas inició la ronda de preguntas, el candidato de la casita le recordó a Ísmodes su pasado en el gobierno regional. "Usted que está acostumbrado a vender tierras a extranjeros", le dijo.

La respuesta de Ísmodes fue recordarle a Rondón su pasado fujimorista. El lío terminó cuando Rondón le echó en cara que es apoyado por Alejandra Aramayo, congresista del fujimorismo.

Algunas propuestas interesantes

Ísmodes indicó que trabajará de la mano con los pequeños y microempresarios para reactivar la economía con parques industriales en las provincias.

Cáceres trabajará para preservar la reserva hídrica construyendo represas en Caylloma y Arequipa.

Mayta propuso la enseñanza del quechua en los colegios de Arequipa y sus provincias.

Rondón señaló su preocupación por la educación de discapacitados.