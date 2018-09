Sporting Cristal vs Real Garcilaso EN VIVO vía GOL Perú: partidazo por el Torneo Clausura 2018

Sporting Cristal vs. Real Garcilaso EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE vía GOL Perú por la fecha 5 del Torneo Clausura 2018. Cotejo está programado para este jueves desde las 8:00 p.m. en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Sporting Cristal vs. Real Garcilaso: celestes quieren seguir luchando por el primer lugar

El equipo de Mario Salas actualmente suma 7 puntos y si no quiere alejarse de la punta del certamen deberá dar lo mejor de sí para conseguir la victoria y no perderle terreno a FBC Melgar, que con 13 unidades es el líder absoluto.

Pero no lo tendrá nada fácil, puesto que en las últimas tres visitas a tierras cusqueñas solamente ha conseguido un empate y dos derrotas. ¿Podrán romper esa mala racha?

"Cusco es una plaza muy complicada y no solo para nosotros. Real Garcilaso ha levantado mucho su nivel de juego y será un duelo difícil, como todos los que hemos tenido. Este tiene que ser un rival que nos lleve a los niveles de concentración más altos posibles para no sufrir ninguna sorpresa", dijo en la previa el DT rimense.

Sporting Cristal 4-0 Deportivo Municipal, fecha 4 del Torneo Clausura 2018

Sporting Cristal vs. Real Garcilaso: los cusqueños quieren recuperarse de su caída ante Sport Boys

La jornada pasada, Real Garcilaso perdió por primera vez en el Torneo Clausura, fue en su visita a 'La Misilera' en el Callao por 3-1.

El Sporting Cristal vs. Real Garcilaso cerrará la quinta jornada que no se pudo jugar por completo, debido a la suspensión de los partidos de Alianza Lima vs. Deportivo Municipal y Universitario de Deportes vs. Unión Comercio.

Sporting Cristal vs. Real Garcilaso: probables alineaciones EN VIVO ONLINE por el Torneo Clausura 2018

Sporting Cristal: Patricio Álvarez, Edinson Chávez, Renzo Garcés, Omar Merlo, Jair Céspedes, Horacio Calcaterra, Jorge Cazulo, Gabriel Costa, Yulian Mejía, Marcos López, Emanuel Herrera.

Real Garcilaso: Carlos Cáceda, Jesús Arismendi, Lampros Kontogiannis, Gustavo Dulanto, Alexis Cossio, Jean Pierre Archimbaud, Jean Tragodara, Johny Vidales, Iván Santillán, Alfredo Ramúa, Hernán Rengifo.

