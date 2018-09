LaMejorHinchadaDelMundo

Londres

Era conmovedor ver cada partido de Perú en el mundial, parecía que se jugaba en el Estadio Nacional por el apoyo de los hinchas, porque nunca dejaron de alentar, porque pintaron de blanco y rojo todas las ciudades de Rusia donde estuvo la selección peruana. Más de 50 mil compatriotas fueron al mundial para dejar la garganta por la blanquirroja, que regresaba 36 años después al torneo más importante de fútbol y aunque no se llegó a clasificar a octavos de final, el sentimiento quedó grabado en los rivales y ha repercutido a nivel global. Decían que si hubiese un mundial de hinchas, ganaríamos y no estaban equivocados.

El nombre de Perú ha quedado en lo más alto al ganar el premio a la Mejor Afición en los galardones The Best, donde la FIFA reconoce a los mejores. Competíamos con el chileno Sebastián Carrera, fanático del Puerto Montt, quien el año pasado viajó más de 1.500 kilómetros para ver a su equipo ante Coquimbo. Después de dos días de travesía llegó y fue el único hincha visitante en festejar el triunfo. También estaban en la terna las barras de Japón y Senegal, que en Rusia 2018 se destacaron por su civismo al limpiar las tribunas al acabar los partidos. Pero nadie como Perú, con la fiesta contagiosa, entonando el Contigo Perú en Saransk, Ekaterimburgo y Sochi, ciudad donde el equipo de Ricardo Gareca volvió a gritar gol en un mundial después de 36 años, un largo silencio, y disfrutó un triunfo tras cuatro décadas. No se nos puede comparar.

Personas que dejaron sus trabajos, que vendieron su carro o hipotecaron su casa, todo por esta locura llamada fútbol. Perú nunca jugó en silencio. En el Royal Festival Hall de Londres, todos vestidos de gala, toca el de Mejor Afición. El nombre de Perú se escucha fuerte y representantes de la afición van por el galardón ante el aplauso generalizado.

“Gracias a todos los fans peruanos, especialmente para los que fueron al mundial después de 36 años. Nunca perdimos la fe y ahora estamos acá. A cada peruano que alentó desde cada rincón del país no solo en los últimos 36 años sino desde mucho antes. Por su aliento, entrega, porque nunca dejaron de creer, porque somos Perú y estamos de vuelta. ¡Vamos, Perú!”, finalmente entonaron los cinco representantes. Se hace historia como hinchada, algo nunca antes logrado, demostrando fidelidad, amor a los colores y estar en las buenas y en las malas.

“Cómo no te voy a querer”, cantaban en Rusia a la selección y a ellos también hay que quererlos. Hasta el campeón mundial, Francia, la tuvo complicada con Perú por el fútbol y su hinchada. “La verdadera prueba fue contra el Perú. Ese día llegamos y fue como si estuviésemos en Lima, en América del Sur. Hasta ahora nunca había conocido algo así”, dijo el volante galo Blaise Matuidi tras la Copa del Mundo. Tenemos a la ‘12’, a la mejor hinchada del mundo.❧