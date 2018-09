Barcelona vs PSV VER EN VIVO: Messi contra 'Chucky' Lozano por la Champions League 2018/19

Barcelona vs. PSV EN VIVO ONLINE vía FOX Sports | ESPN | Univisión | Movistar Deportes, en el Camp Nou por la primera fecha del Grupo B de la UEFA Champions League. Messi enfrentará al 'Chucky' Lozano.

En el comienzo de la Liga de Campeones 2018/19, dos de los mejores equipos de Europa en sus respectivas ligas y que cuentan con plantillas de élite, se enfrentan en un cotejo que atrae al mundo.

El Barcelona, que cuenta sus partidos oficiales por victorias, afronta su primer duelo continental con la confianza de los resultados y la duda del fútbol.

Ganar en el marcador se entiende providencial en el estreno europeo y mejorar las prestaciones del juego se considera un asunto tan secundario para unos como necesario para otros, entendiéndose imposible de evitar la crítica alrededor del equipo 'culé'.

Por su parte, PSV atraviesa un presente lúcido ya que llega al encuentro invicto. En la Eredivisie aún no conoce de derrotas.

Tras la debacle europea en la campaña pasada, luego de quedar eliminados en manos del AS Roma, Philippe Coutinho señaló que saldrán por su revancha en la actual edición de la Champions League.

"Fue una eliminación muy dura", atinó en la sala de prensa el futbolista brasileño en alusión al desastre de Roma, quien debutará como 'azulgrana' en la Liga de Campeones 2018/19.

Entre la ilusión y la presión, ganar la Champions se ha convertido en una especie de obsesión para el elenco 'catalán'; donde pesa tanto la mala racha de los últimos años como los éxitos repetidos de su archirrival, Real Madrid.

Barcelona vs. PSV, en el Estadio 'Camp Nou', aperturan el Grupo B de la UEFA Champions League

