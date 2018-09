Inter vs Parma EN VIVO EN DIRECTO: se miden por la fecha 4 de la Serie A de Italia

Inter de Milán buscará una victoria cuando reciba este sábado (8:00 a.m. EN VIVO Y EN DIRECTO por Serie A Pass y minuto a minuto ONLINE por LaRepublica.pe) a Parma en el estadio Giuseppe Meazza por la fecha 4 de la Serie A de Italia.

El cuadro de Inter de Milán llega a este partido con 4 puntos en la tabla de la Serie A, producto de una victoria, un empate y una derrota en las primeras tres jornadas, lo cual los tiene a mitad de tabla, situación que querrá mejorar el conjunto ‘nerazzurri’ para subir en la tabla.

Este será el partido número 49 entre Inter y Parma en la Serie A italiana con los nerazzurri a la cabeza con un total de 19 victorias, 15 derrotas y 14 empates. En los últimos 11 encuentros entre ambos conjuntos, la cosa está pareja, pues se dio 4 triunfos para cada equipos y tres empates.

Inter de Milán ha marcado en 21 encuentros de forma consecutiva ante equipos que acaban de ascender a Serie A, anotando 46 goles en total. Este es un muy buen número para los locales pensanbdo en lograr los tres puntos este sábado.

Por su parte, Parma cayó 2-1 ante la Juventus de Cristiano Ronaldo. En el presente torneo, que significa su regreso a primera división tras tres años, solo han sumado un punto en las primeras fechas, por lo que ganar también es necesario para ‘Los cruzados’.

Parma sólo ha ganado una vez ante el Inter como visitante en 26 partidos disputados. Esta histórica victoria se dio en 1999, y el marcador fue 3-1. Desde esa vez, se dieron 15 triunfos interistas y 8 empates. La última vez que ambos equipos se enfrentaron, fue el 4 de abril del 2015, cuando empataron 1-1

Horarios del Inter vs Parma EN VIVO ONLINE por la Serie A de Italia

Perú - 8:00 a.m.

México - 8:00 a.m.

Colombia - 8:00 a.m.

Ecuador - 8:00 a.m.

Venezuela - 9:00 a.m.

Bolivia - 9:00 a.m.

Chile - 9:00 a.m.

Paraguay - 9:00 a.m.

Argentina - 10:00 a.m.

Uruguay - 10:00 a.m.

Brasil - 10:00 a.m.

Canal para ver el Inter vs Parma EN VIVO ONLINE por la Serie A de Italia

Serie A Pass.

Inter vs Parma: alineaciones probables

Inter de Milán: Handanovic; Henrique, De Vrij, D’Ambrosio; Asamoah, Vecino, Brozovic, Perisic; Politano, Martínez, Icardi.

Parma: Sepe; Bruno Alves, Gobbi, Gagliolo, Iacoponi; Barilla, Stulac, Rigoni, Di Gaudio; Gervinho y Inglese.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Inter vs Parma?

Si quieres seguir en Internet el Inter vs Parma, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.