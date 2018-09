Robinho reveló por qué el Real Madrid no lo vendió al Chelsea

El delantero brasileño Robinho- una de las grandes promesas de las últimas décadas- concedió una entrevista donde repasó su trayectoria futbolística además de revelar la razón por la cual el Real Madrid se negó a cederlo al Chelsea en el 2008.

"Mi objetivo era irme al Chelsea porque Scolari me dijo que marcaría la diferencia en aquel equipo. Sin embargo, el Real Madrid acabó mal con ellos porque no les gustó que vendieran camisetas con mi nombre antes de que el acuerdo estuviese hecho. Eso fue lo que hizo fracasar las negociaciones, fue un asunto de orgullo para el Real", detalló el jugador de 34 años para ‘FourFourTwo’.

Además, ‘O'principe’ confesó si bien no se arrepiente de haber dejado ‘La Casa Blanca’ si lamenta que su relación con el cuadro merengue haya terminado de esa manera, puesto que tuvo muy buenas memorias junto a ellos y fueron los que lo ayudaron en su dominio Europeo.

"No me arrepiento haberme ido del Madrid pero sí lamento haber acabado mal con ellos. Ellos fueron quienes me abrieron las puertas para conquistar Europa, quizá la forma en la que luche para irme borró los recuerdos de las cosas buenas que hice por el club. Si bien ayudé a hacerlos campeones, estaba decidido a irme y tengo un temperamento explosivo." En la actualidad, Robinho milita en el Sivasspor de la Súper Liga de Turquía.