Brasil venció 2-0 a Estados Unidos en amistoso fecha FIFA [RESUMEN Y GOLES]

La Selección de Brasil recuperó las sensaciones positivas luego de caer en cuartos de final de la Copa del Mundo Rusia 2018 al vencer este viernes por 2-0 a su similar de Estados Unidos en partido amistoso fecha FIFA; duelo celebrado en el Estadio 'MetLife' de Nueva York.

Roberto Firmino y Neymar Jr convirtieron para la 'canarinha', que dio su primer paso de cara a su puesta a punto, no solo para lo que será el inicio de las eliminatorias rumbo a Catar 2022, sino también para la Copa América que organizarán en el 2019.

Tite, con una segunda oportunidad en el banquillo 'garoto' tras la eliminación en Rusia a manos de Bélgica, contó con la mayoría de sus piezas habituales. Solo Marcelo y Gabriel Jesús no entraron en esta convocatoria.

Cuando corría el minuto 11, Douglas Costa logró conectar un centro hacia Firmino, quien logró hacerse un espacio en el área y definir para el 1-0. Cerca del final de la primera etapa (43'), Neymar pondría el 2-0 desde el punto penal por falta en el área por parte de Will Trapp. Cabe destacar que, para la escuadra norteamericana, el cotejo de este viernes fue el inicio de una nueva etapa tras el retiro de Clint Dempsey.

Aún así, el amistoso sirvió para ver a una nueva generación estadounidense sumar minutos y experiencia con la selección nacional, como Timothy Weah, delantero del PSG y llamado a ser una de las grandes figuras del futuro en el balompié.

90+2' Everton (Brasil) envía un peligroso pase picado al área buscando el remate de un compañero, pero su envío es interceptado por un defensor.

90' El colegiado añade 3 minutos más

89' Gran juego colectivo de Brasil. Intercambian pases cortos y paredes en busca de un hueco en la defensa.

88' Timothy Weah (Estados Unidos) envía un gran pase dirigido a Gyasi Zardes, pero este no consigue hacerse con el balón.

83' Momento de un cambio. Marco Delgado (Estados Unidos) entra por Weston McKennie.

83' Sustitución. Wil Trapp sale del terreno de juego, y Cristian Roldan (Estados Unidos) entra en su lugar.

83' Richarlison (Brasil) se precipita, y el árbitro asistente levanta el banderín. Fuera de juego. Libre indirecto para el equipo rival

80' Adenor Leonardo Bacchi ha decidido realizar un cambio. Everton (Brasil) sustituye a Neymar.

80' Sustitución. Sale Thiago Silva y entra Dede (Brasil).

78' Brasil tiene la posesión y el control del juego, combinando continuamente pases medidos que dificultan la defensa rival.

77' USA intenta algunas jugadas por los costados, pero hoy no han salido finos los jugadores de casa. Parece complicado que hoy puedan descontar

76' Weston McKennie (Estados Unidos) controla dentro del área pequeña el balón de un saque de falta y engancha un disparo con mucha intención al centro de la portería. Alisson hace una parada magnífica.

75' Adenor Leonardo Bacchi hace un cambio. Roberto Firmino es sustituido por Richarlison (Brasil).

74' Thiago Silva (Brasil) recibe un buen centro de córner al borde del área y dispara. Se va desviado por el poste izquierdo. El balón sale por la línea de fondo y EE.UU. sacará de puerta.

73' Córner. Será lanzado por Neymar (Brasil).

72' Wil Trapp (Estados Unidos) aprovecha un pase que divide la defensa y remata bien desde una buena distancia. Alisson tiene una visión clara y detiene con comodidad el disparo dirigido a la esquina inferior izquierda. Saque de esquina. Ocasión para EE.UU.

71' El entrenador quiere piernas frescas sobre el césped y ordena un cambio. Lucas Paqueta (Brasil) entra por Philippe Coutinho.

70' Se termina el partido para Bobby Wood, que será sustituido por Gyasi Zardes (Estados Unidos).

69' Remate defectuoso de Philippe Coutinho (Brasil). Su disparo lejano se marcha por encima del travesaño. El balón ha salido y habrá de saque de puerta para EE.UU.

67' Weston McKennie (Estados Unidos) corre hacia el área, pero no logra encontrar ningún espacio para rematar. El balón sale por la línea de fondo y Brasil sacará de puerta.

66' Fernando Guerrero pita falta en ataque cometida por Timothy Weah (Estados Unidos). Buena decisión del colegiado.

65' ¡Weston McKennie (Estados Unidos) recibe el balón de un tiro libre y conecta un disparo cercano que se marcha ligeramente desviado del poste derecho! El balón sale por la línea de fondo y Brasil sacará de puerta.

63' Wil Trapp (Estados Unidos) saca el córner y envía un centro excelente, pero la defensa despeja el balón de forma perfecta.

63' Firmino y Neymar se están luciendo con jugadas de fantasía: paredes, túneles, toques de primera intención. Siempre es un espectáculo ver al 5 veces Campeón del Mundo

60' Llega un cambio. Se retirará del terreno de juego Douglas Costa. Adenor Leonardo Bacchi da las últimas instrucciones a Willian (Brasil).

60' Cambio. Sale del campo Fred y entra Arthur (Brasil).

57' Yedlin (Estados Unidos) no logra neutralizar el fuera de juego y el árbitro asistente levanta el banderín.

57' Philippe Coutinho (Brasil) se hace espacio al borde del área y hace un mal disparo que sale muy desviado del poste izquierdo. El balón sale por la línea de fondo y EE. UU. sacará de puerta.

55' Dave Sarachan decide hacer un cambio para dinamizar el juego de su equipo. Julian Green sale del terreno de juego y es sustituido por Timothy Weah (Estados Unidos).

55' Se retira Paul Arriola y entra Kellyn Acosta (Estados Unidos).

51' Zackary Steffen detiene un disparo de Neymar (Brasil) tras recibir un pase decisivo. Remató hacia la esquina inferior izquierda, pero el portero se estiró sensacionalmente para atajar el balón. ¡La mejor parada en lo que va de encuentro!

50' Falta en ataque de Neymar (Brasil) señalada por Fernando Guerrero. Neymar (Brasil) protesta, pero la decisión es inamovible.

48' Philippe Coutinho (Brasil) intenta conectar con un compañero desmarcado dentro del área, pero Zackary Steffen sale de la meta y despeja el balón.

47' Sensacional pase de Fred (Brasil) a Roberto Firmino, pero Zackary Steffen sale de la portería y atrapa el balón.

Comenzó el segundo tiempo

45+1' Weston McKennie (Estados Unidos) intenta sin éxito hacerse con el balón dentro del área. El balón ha salido y habrá de saque de puerta para Brasil.

45+1' Un centro de un tiro libre cercano es ejecutado por EE.UU, pero un defensa intercepta el lanzamiento.

44' Fabinho (Brasil) derriba a un contrario. Fernando Guerrero ve la acción y pita falta. Tiro libre cerca de la banda para EE.UU

43' ¡Goooool de Neymar! Gol de Brasil. Gana la 'verdeamarella' 2-0

42' Penal para Brasil. Neymar se dispone a disparar

41' Roberto Firmino (Brasil) peina el balón por encima de la línea defensiva a la posición de Neymar. Su envío es interceptado con un rápido despeje de un defensor

40' Fabinho (Brasil) remata a puerta desde el borde del área. El balón va dirigido a la derecha de la portería, pero Zackary Steffen logra atajar el disparo

39' Roberto Firmino (Brasil) recibe un buen pase fuera del área, dispara desde una buena posición y el balón es bloqueado por un defensa

36' Un jugador de EE. UU. comete una falta en ataque. El árbitro hace sonar su silbato

35' ¡Por fin USA se anima a ir al frente con determinación! Jugada colectiva que terminó con un disparo de Bobby Wood y el balón se fue desviado a tiro de esquina

34' EE.UU. tiene la posesión con buenas combinaciones entre sus jugadores, pero pierden el balón y su dominio termina. EE. UU. fuerza otro córner

32' Yedlin (Estados Unidos) intenta conectar con un compañero con un pase picado al área, pero un defensor reacciona de forma sensacional e intercepta el balón. El balón sale fuera. Córner para EE.UU

31' Llegamos a media hora de partido y Estados Unidos no ha podido estar a la altura de una Selección de Brasil que salió inspirada a cancha del MetLife Stadium

31' Douglas Costa (Brasil) evita la entrada de un contrario, pero no logra enviar un pase raso a un compañero.

29' El juego hasta el momento es limpio, fluido y agradable para la afición. Todos los ingredientes se han juntado para que este encuentro deleite a los espectadores

28' Falta en ataque de Philippe Coutinho (Brasil) señalada por Fernando Guerrero.

26' Casemiro (Brasil) dispara a media distancia, pero el balón se va por encima del larguero. El balón sale por la línea de fondo y EE.UU. sacará de puerta.

26' Filipe Luís (Brasil) intenta colar el balón al área entre la defensa, pero uno de los defensores interviene de forma oportuna.

24' Breves destellos de la Selección de Estados Unidos, les cuesta llegar al área rival y el último toque no es efectivo. Serán contadas las ocasiones para los de casa y deberán aprovecharlas

22' Neymar (Brasil) ejecuta un tiro libre desde larga distancia. Centra bien al área, pero el portero se anticipa y atrapa el balón.

22' Andre Yedlin (Estados Unidos) hace caer a un rival. La entrada es vista por Fernando Guerrero, que pita falta. Tiro libre señalado a favor de Brasil. Veamos sin consigue crear peligro.

20' Centro de DeAndre Yedlin (Estados Unidos) que no tiene éxito. La defensa rival despeja el balón.

18' Centro de Paul Arriola (Estados Unidos) al área que no encuentra rematador. El balón ha salido y habrá de saque de puerta para Brasil.

13' EE. UU. no logra rematar a gol un balón de un tiro libre de media distancia. Alisson (Brasil) salta e intercepta el centro.

10' ¡Goooool de Roberto Firmino! Gol de Brasil. Gana la 'canarinha' 1-0

9' Brasil ya tuvo su primera jugada de peligro a través de un tiro libre cobrado por Neymar. La defensa alcanzó a despejar y evitar mayor peligro

8' Neymar (Brasil) saca el tiro libre y centra al área, pero la defensa logra despejar.

7' La postura de Estados Unidos es interesante. Respetan la jerarquía de Brasil, pero en cuanto recuperan el balón intentan sorprender a base jugadas rápidas de contragolpe

5' Primeros minutos de estudio, donde el pentacampeón toca de lado a lado la redonda para tratar de penetrar poco a poco la línea defensiva de USA

5' Bobby Wood (Estados Unidos) derriba a un contrario. Deberá tener cuidado para no ser amonestado por Fernando Guerrero.

3' Brasil domina la posesión e intenta controlar el juego

1' Neymar se aproximó al área de EEUU, pero la defensa norteamericana evita su disparo

1' Empieza a circular el balón desde el fondo Brasil

Brasil:

Estados Unidos:

