Torneo Apertura 2018: programación completa de la fecha 11

El Torneo Apertura 2018 está a cinco jornadas de culminar y varios equipos están la pelea por lograr el título. La fecha 11 empezará este sábado y tendrá como principal atractivo el clásico entre Sporting Cristal y Universitario de Deportes, el cual se jugará en el estadio Nacional.

Ambos equipos llegan motivos a este importante partido, pues los ‘Celestes’ vienen de golear 3-0 a la Universidad San Martín y son los actuales líderes del Torneo Apertura 2018, mientras que los ‘Cremas’ le voltearon el marcador a Sport Boys y ganaron 2-1 en la fecha pasada. Debido a esto, Universitario está —por el momento— fuera de la zona del descenso.

Por su parte, Alianza Lima será local ante los ‘Santos’ y tiene como consigna recuperarse del sorpresivo empate ante Cantolao el último miércoles en el Callao. Pablo Bengoechea no contará con la presencia de Miguel Araujo, quien ya sería jugador del Talleres de Córdoba de Argentina.

Programación de la fecha 11 del Torneo Apertura 2018:

Sábado 4 de agosto



Sport Boys vs. Ayacucho FC

Hora: 3:30 p. m.

Estadio: Miguel Grau



Real Garcilaso vs. UTC

Hora: 5:45 p. m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega



Sporting Cristal vs. Universitario de Derportes

Hora: 8:00 p. m.

Estadio: Nacional

Domingo 5 de agosto



Comerciantes Unidos vs. Melgar

Hora: 11:00 a. m.

Estadio: Carlos A. Olivares



Deportivo Municipal vs. Academia Cantolao

Hora: 1:30 p. m.

Estadio: Miguel Grau



Alianza Lima vs. Universidad San Martín

Hora: 4:00 p. m.

Estadio: Alejandro Villanueva



Sport Rosario vs. Sport Huancayo

Hora: 6:15 p. m.

Estadio: Rosas Pampas



Lunes 6 de agosto



Deportivo Binacional vs. Unión Comercio

Hora: 3:30 p. m.

Estadio: 25 de Noviembre