Nadal vs Djokovic TRANSMISIÓN EN VIVO: partidazo por el pase a la final de Wimbledon

Los dos mejores tenistas del mundo se ven las caras nuevamente en un Grand Slam. El español Rafael Nadal se juega su pase a la final de Wimbledon este viernes (9:00 a.m. EN VIVO ONLINE vía ESPN) ante el serbio Novak Djokovic.

Este partido será el partido número 52 entre ambos tenistas, y su primer duelo en un Grand Slam desde los cuartos de final de Roland Garros 2015. Djokovic lleva la delantera con 26 victorias y Nadal con 25.

Rafael Nadal es el actual número 1 del mundo, y llega hasta esta instancia de Wimbledon tras haber ganado en Roland Garros, los Masters 1.000 de Montecarlo y Roma, y el Conde de Godó.

En los cuartos de final, Rafa Nadal venció a Juan Martín Del Potro en unos emocionantes cinco sets mientras que Djokovic eliminó al japonés Kei Nishikori.

Rafa, con el N°1 del ránking mundial ya asegurado post Wimbledon, está a dos triunfos de su 18° título de Grand Slam, para quedar a solo dos del récord de Roger Federer.

El serbio, que ya conquistó tres veces el trofeo de Wimbledon, pisa su primera semifinal Major desde el US Open 2016, en busca del primer grito desde que completara el Grand Slam en Roland Garros de aquel mismo año.

HORARIOS DEL NADAL - DJOKOVIC

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 7.00 a.m.

Estados Unidos: 7.00 a.m. (ET) / 4.00 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 6.00 a.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 8.00 a.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 9.00 a.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 2.00 p.m.

CANALES DEL NADAL VS DJOKOVIC

ESPN

INTERNET: ¿DÓNDE SEGUIR EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE EL NADAL - DJOKOVIC?

En Internet el duelo entre Rafael Nadal vs Novak Djokovic, Larepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.