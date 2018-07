Francia vs Croacia: fecha, hora y canales de la final del Mundial

Por la gloria. Francia y Croacia fueron las dos mejores selecciones del Mundial de Rusia 2018 y pelearán este domingo (10:00 a.m. - hora peruana) en el estadio Luzhniki por la gran final. Uno sueña ganar su segunda corona y el otro hacerlo por vez primera.

La selección de Francia se impuso por la mínima diferencia a Bélgica y aseguró su presencia en la finalísima. Antes se impuso a Uruguay (2-0) y Argentina (4-3) en cuartos y octavos de final respectivamente.

Su rival, Croacia, dio el golpe al superar a Inglaterra (2-1) en tiempo suplementario. Antes, dejaron en el camino a Rusia (4-3) y Dinamarca (3-2), ambos por penales luego de empatar en el tiempo reglamentario.

Francia va a disputar su tercera final de un Mundial de las últimas seis. Y lo hace viniendo de jugar otra final de Eurocopa que perdieron en su casa ante la Portugal de Cristiano Ronaldo. Tienen experiencia.

La otra cara de la moneda es Croacia, que sencillamente no tiene historia en finales continentales o mundiales. Lo más cerca que estuvo de jugar una final fue en 1998 cuando precisamente Francia le apartó de la gran final.

Horarios del Francia vs. Croacia

Costa Rica - 9:00 a.m.

Colombia - 10:00 a.m.

México - 10:00 a.m.

Perú - 10:00 a.m.

Ecuador - 10:00 a.m.

Panamá - 10:00 a.m.

Bolivia - 10:00 a.m.

Paraguay - 10:00 a.m.

Chile - 10:00 a.m.

Argentina - 11:00 a.m.

Uruguay - 11:00 a.m.

Canales del Francia vs. Croacia

DirecTV Sports

Latina

DirecTV Sports, TV Pública (Argentina)

Globo TV, FOX Sports Sport TV (Brasil)

TVN, Canal 13, DirecTV Sports (Chile)

RCN, DirecTV Sports (Colombia)

RTS, Directv Sports (Ecuador)

Televisa Deportes, Sky HD, Canal de las Estrellas (México)

Mediaset Sports, Telecinco (España)

Telemundo Deportes, FOX Network (Estados Unidos)

DirecTV Sports, Monte Carlo, Canal 4, Canal 10, Teledoce (Uruguay)