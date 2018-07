El rey de Turín

“Estos años (nueve) en el Real Madrid, y en esta ciudad de Madrid, han sido posiblemente los más felices de mi vida. Solo tengo sentimientos de enorme agradecimiento para este club, para esta afición y para esta ciudad...”. Cristiano Ronaldo repasa cada palabra. Y es que decirle adiós a su hogar no es fácil. “He reflexionado mucho y sé que ha llegado el momento de un nuevo ciclo. Me voy pero esta camiseta, este escudo y el Santiago Bernabéu los seguiré sintiendo siempre como algo mío esté donde esté...”. La decisión está tomada y esta vez no se trata de dinero, si no de retos. Tras haberlo ganado todo en España con el Real Madrid, a sus 33 años, CR7 decidió salir de su zona de confort para asumir un nuevo desafío: Italia.

Conexión inmediata

El 3 de abril de este año comenzó a hacerse notorio el idilio de un grande con una hinchada rival. Cristiano Ronaldo anotó un doblete (un gol de chalaca) en Turín en el partido por los cuartos de final de la Champions League y salió entre aplausos del estadio. El portugués solo tuvo palabras de agradecimiento para los fanáticos de la Juventus, un amor correspondido que hoy vivirá de cerca. Y es que después de tantas idas y venidas, Real Madrid ha oficializado el pase de su estrella al cuadro italiano. “El club comunica que, atendiendo a la voluntad y petición expresadas por el jugador, ha acordado su traspaso a las Juventus”, dice el comunicado del club blanco con el que se daba fin a una novela que se inició luego de que Madrid ganara su tercera Champions consecutiva y que dejó en claro que la relación del jugador con la directiva estaba algo quebrada.

Los números de Cristiano con la camiseta blanca son dignas de resaltar: 450 goles en 438 partidos, 115 asistencias, 44 hat-tricks, etc., pero ya era hora de partir.

La transacción

El portugués, que hace nueve años firmó por el Madrid procedente del Manchester United por 94 millones de euros, llega a Turín como leyenda viviente del fútbol y será el líder indiscutible.

Juventus abonará al Real Madrid por su traspaso 100 millones de euros, en dos plazos, a los que unirá otros 12 más en concepto del fondo de solidaridad previsto del reglamento FIFA, según ha informado el club italiano a través de una carta que se hizo pública. Se supo que Cristiano ganará nada más ni nada menos que 30 millones de euros por año.

Cabe mencionar que el club italiano ha suscrito un contrato con el portugués por cuatro temporadas, hasta el 30 de junio del 2022.

EL DATO Cristiano, con el Madrid, logró 16 títulos, 4 balones de oro, 3 botas de oro.