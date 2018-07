Rusia 2018: cuestionan rendimiento de los rusos por doping

¡Grave acusación! El medio inglés The Mail on Sunday, The Mail on Sunday, generó polémica al referirse al rendimiento de la selección de Rusia en la Copa del Mundo 2018, de la cual son anfitriones. Según señalan, tienen pruebas de dopaje por parte del equipo, y afirman que en otras ocasiones la FIFA ha encubierto a deportistas rusos.

Por su parte, el máximo ente del fútbol mundial ha negado todo tipo de acusación. Sin embargo, en Inglaterra, afirman que existen pruebas. Incluso dieron un nombre: Ruslan Kambolov, integrante de la lista preliminar de Rusia para el Mundial, que terminó siendo excluido del equipo, por lo que afirman que existen otros casos en el actual plantel que jugará los cuartos de final.

Las sospechas se basan en el buen rendimiento físico del equipo ruso, que les ha permitido llegar hasta dicha instancia en el torneo, pese a que son uno de los últimos en el ranking FIFA y a que tuvieron uno de las peores presentaciones en la Eurocopa. Todo un escándalo en el ámbito mundialista, a pocos días de jugarse las llaves a semifinales.

El técnico de la selección de Rusia, Salamovich Cherchésov, afirmó en distintos medios de comunicación que el buen rendimiento de sus dirigidos se debe a la motivación que tienen por jugar el Mundial en su casa. Con polémica incluida, Rusia se prepara para enfrentar a Croacia por los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA.