'Lorenzo de Chosica' al DT de Rusia: "No vayas a la final, sino dirán que hemos comprado el Mundial"

El peruano Lorenzo Goicochea se hizo conocido ante todo el mundo el último domingo en la conferencia de prensa tras la clasificación de Rusia a cuartos de final después de vencer por penales a España. El entrenador Stanislav Cherchésov le regaló una camiseta del ‘Escuadrón ruso’ frente a todas las cámaras.

En entrevista a la agencia Efe, el periodista, conocido como ‘Lorenzo de Chosica’, reveló que “antes del partido entre Rusia y España, (Cherchésov) me llamó y me dijo que tenía que estar con él. Yo le dije: 'Estaré contigo, hermano'. Parece que le di suerte, porque los penales son cuestión de fortuna".

PUEDES VER DT de Rusia agradeció a periodista peruano por la clasificación a cuartos de final [VIDEO]

Tras la clasificación rusa a cuartos de final, el entrenador llamó a Lorenzo Goicochea para que vaya de inmediato a la conferencia de prensa. “Los de la FIFA se quedaron boquiabiertos. El jefe de prensa me llevó de las orejas. Cherchésov me tenía preparada la camiseta con la firma de todos los jugadores del equipo ruso. Fue un detalle precioso”, expresó. Añadió que "me he convertido en el amigo número uno del seleccionador nacional, es que la camiseta llevaba el número uno".

La relación amistosa entre el DT y el periodista comenzó después del empate entre Rusia y Turquía en su último amistoso previo a la Copa del Mundo. Goicochea respaldó al entrenador a pesar de las críticas que tenía por el rendimiento del equipo ruso. “Como no ganaba los amistosos, la prensa pedía que se marchara. Yo cada vez que me acreditaba para un partido, los criticaba a ellos. Éramos como el Quijote y Sancho Panza contra los molinos de viento”, explicó.

‘Lorenzo de Chosica’ contó que "después del partido contra Turquía, me vino a abrazar y les dijo a todos los presentes que, si hubiera un solo periodista ruso como yo, haríamos un buen Mundial. Intercambiamos teléfonos”.

Rusia enfrentará a Croacia este sábado por cuartos de final. Para el encuentro, Lorenzo Goicochea indicó que "Stanislav (Cherchésov) me llamó y me dijo que tengo una entrada reservada para el partido Rusia vs Croacia en Sochi. Estoy libre, así que podré estar con él. Espero que podamos volver a Moscú”.

El periodista pronosticó que el ‘Oso tricolor’ llegará hasta semifinales, pero no a la final. “Con semifinales será suficiente. Stanislav, no te pases. Si no, dirán que hemos comprado el Mundial”, añadió.

Por último, sobre la participación de la selección peruana en Rusia 2018, ‘Lorenzo de Chosica’ señaló que “fue muy penoso, pero hay que marcar. Esos chicos se olvidaron de meter goles".