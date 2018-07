Cristiano Ronaldo: Estampan su dorsal y nombre en camisetas de Juventus

A pesar que aún se juega el Mundial Rusia 2018, Cristiano Ronaldo no deja de ser noticia en el mundo del fútbol, ya que su posible salida del Real Madrid e incorporación en Juventus, sería la 'bomba' en el actual mercado de pases.

Si bien esa noticia aún no es oficial, sí es posible que el club italiano esté interesado en tener en sus filas al astro portugués, quien ha dado a conocer en distintas oportunidades que está dispuesto a dejar el Real Madrid.

Por ello, en Italia ya viven la llegada de 'CR7' a la Vecchia Signora, y muestra de ello es la viralización de una fotografía que muestra dos camisetas del club italiano con el dorsal y nombre del portugués.

Como se recuerda, hace un par de días, el programa ‘Jugones’ dio por conocido que Cristiano Ronaldo había dejado en Real Madrid para fichar por la Juventus de Italia. La noticia sorprendió a muchos a pesar que ya se sabía semanas antes de una posible falta de acuerdo con Florentino Pérez.

La elección del club italiano no habría sido una difícil decisión para el delantero de 33 años quien tres meses antes manifestó su preferencia por ‘La Juve’ desde que era niño.

“La Juventus es un lugar donde están grandes futbolistas. Para mí es un momento ‘top’. Estoy muy feliz, muy emocionado porque ‘La Juve’ siempre fue un club que me gustó desde niño. Tengo que agradecer a todos los italianos que estuvieron presentes en el estadio y me aplaudieron porque me dejan buenas memorias en el corazón. Pues ‘grazie’ (gracias en italiano)”, dijo en aquella oportunidad Cristiano Ronaldo.