Rusia eliminó a España del Mundial por penales y pasó a cuartos de final | GOLES

¡El anfitrión hizo respetar su casa! Rusia venció a España por penales y lo eliminó de la Copa del Mundo 2018. Durante los 90' minutos el partido quedó 1-1 con un autogol de Ignashevich y tanto de Dzyuba. La selección española no rompe el maleficio: nunca le ha podido ganar al anfitrión del Mundial.

Ignashevich anotó el primero del encuentro tras un augotol y España se puso adelante en el marcador. Marco Asensio tiró un centro, y Sergio Ramos desacomodó al jugador ruso, quien terminó impactando al balón.

El anfitrión Rusia empató el partido a través del punto de penal. Dzyuba marcó el empate, y Gerard Piqué recibió tarjeta amarilla por la mano en el área.

Culminado los 90 minutos, el tiempo extra fue una formalidad. Ambos equipos no se hicieron daño y llegó la ronda de los penales. Akinfeev fue la figura atajando dos penales a Iago Aspas y a Koke.

MINUTO A MINUTO

Penal 5 - España: Iago Aspas la falló. Tapó Akinfeev. ¡GANA RUSIA Y CLASIFICA A CUARTOS DE FINAL.!

Penal 4 - Rusia: Goooooooooool de Cheryshev.

Penal 4 - España: Gooooooooool de Sergio Ramos.

Penal 3 - Rusia: Gooooooooool de Golovin.

Penal 3 - España: Falló Koke. Tapó Akinfeev.

Penal 2 - Rusia: Goooooooool de Ignashevich.

Penal 2 - España: Goooooooool de Piqué.

Penal 1 - Rusia: Gooooooooool de Smolov.

Penal 1 - España: Goooooooool de Andrés Iniesta.

INICIA LA TANDA DE PENALES 120' ¡FINAL DEL PARTIDO! Nos vamos a los penales.

118' Ambos equipos, físicamente demuestran cansancio.

115' Partido impreciso. Todos quieren que llegue el final.

113' Reclaman todos los españoles penal en el área.

110' Se le queda la pelota a Iago Aspas. No puede anotar.

108' Jugada espectacular de Rodrigo. Akinfeev se luce en el arco.

105' Inician los últimos 15 minutos de juego. Si el resultado sigue igual, se vienen los penales.

105' Final del primer tiempo extra.

100' Sergio Ramos centró a cualquier lado.

99' Marco Asensio remata con espacio, responde Akinfeev.

96' Koke patea desde fuera del área. Se va lejos.

94' Isco intenta rematar, pero la defensa rusa es sólida.

90' Inicia el tiempo suplementario.

90+4' Final de los 90' minutos. Habrá tiempo extra.

90' Se cumplen los 90' y el juez agrega 4 minutos. De quedar empate habrá tiempo extra.

87' Tiro libre para España.

86' Intentaba la contra Rusia. Posición adelantada.

84' Iago Aspas tiene la más clara tras un buen remate de Iniesta.

81' Busca España un rebote en el área. España pide una mano.

80' Dani Carvajal pateó al arco. Fácil para Akinfeev.

79' Sale Diego Costa, ingresa Iago Aspas.

75' Iniesta le pone un pase a Jordi Alba, como con la mano. Rechaza la defensa rusa.

70' Dura entrada de Zobnin contra Jordi Alba.

66' Cambio en España: Sale Silva, ingresa Iniesta.

65' Golovin cae en el área, pide penal. Pero el árbitro dice que no hay nada.

64' Se va Dzyuba e ingresa Smolov en Rusia.

60' Se va Samedov e ingresa Cheryshev en Rusia.

58' Tiro de esquina para España que ejecuta Isco. Dzyuba la saca bien.

57' Mario Fernandes (Rusia) centraba, y rechaza la defensa española.

53' Sergio Busquets (España) remata un rechace desde el borde del área. No logra hacer pasar el balón a través de los jugadores rusos.

48' Jordi Alba (España) recibe un centro dentro del área y hace un disparo hacia la portería. Igor Akinfeev detiene la pelota.

45' Inicia el segundo tiempo.

45+2' Final del 1T. España empata 1-1 con Rusia. Goles: Ignashevich (en propia puerta) y Dzyuba desde el punto de penal.

45+1' Diego Costa al arco, y responde bien Akinfeev.

44' Isco remató al arco. Sin suerte el volante español.

40' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE RUSIA.

Dzyuba anota el empate desde el punto de penal.

39' ¡PENAL PARA RUSIA! Mano arriba de Piqué.

35' Golovin (Rusia) intentó con un remate que pasa cerca de la portería de De Gea.

31' España enfría el partido y domina el balón en la mitad del campo.

26' Se va con todo Rusia por el empate. Tiro de esquina.

24' Kutepov (Rusia) envía un buen centro al área. La defensa rechaza el balón.

23' Tiro libre de Samedov (Rusia). Centra al área y un defensor llega al balón.

19' Pase a cualquier lado de Jordi Alba (España). Jugada de ataque abortada.

13' Remata al arco español Zobnin. El balón se va fuera del campo.

11' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE ESPAÑA.

Sergio Ramos siempre atento en el área rival, pero es autogol de Ingashevich. Centro de Marco Asensio.

9' Tiro libre para España. Falta cerca del área contra Nacho.

9' Diego Costa intentaba centrar. Pide una mano en área rusa.

7' Sergio Ramos vital para contrarrestar el ataque ruso.

6' Isco (España) manda un centro bombeado al área, pero un defensa logra cabecear el balón.

5' Yuri Zhirkov (Rusia) llega a un rechace fuera del área y no duda en disparar a puerta. Buen intento.

3' Rusia intenta desde el inicio presionar a España.

0' Rueda el balón en Luzhnikí.

Previa: Himno de la selección anfitriona de Rusia.

Previa: Himno de la selección de España. Sin Iniesta y con Koke.

Previa: Saltan los equipos al campo de juego.

Previa: Los equipos ya calientan en el campo de juego. España y la selección anfitriona de Rusia se enfrentan en Luzhnikí por los octavos de final.

Alineaciones confirmadas

España: David De Gea, Gerard Piqué, Nacho Fernández, Sergio Ramos (c), Jordi Alba, Sergio Busquets, Koke, Marco Asensio, Isco, Diego Costa, David Silva.

Rusia: Igor Akinfeev (c), Mario Fernandes, Ilja Kutepov, Sergei Ignashevich, Fedor Kudriashov, Daler Kuziaev, Roman Zobnin, Aleksandr Golovin, Yuri Zhirkov, Alexander Samedov, Artem Dzyuba.

La previa

El conjunto español no llega en buen momento a nivel futbolístico, ya que solo ganó un partido en la fase de grupos (1-0 a Irán) y empató los otros dos ante Portugal (3-3) y Marruecos (2-2). Lo que ha hecho que su candidatura de favorito se vea venida abajo.

"Podemos mejorar y en eso estamos trabajando, para poder conseguir esa solidez en defensa que nos pueda aportar confianza también ofensiva", sostuvo el defensa de la Selección de España , César Azpilicueta.

Fernando Hierro, entrenador del equipo tras la destitución de Julen Lopetegui, asegura que ya tiene estudiada al detalle a Rusia: "Tenemos claro el plan, sabemos lo que queremos, lo que es Rusia, sus condiciones, y, a partir de ahí, mucha confianza en nuestro trabajo, en nuestros chicos, 23 jugadores que pueden rendir a gran nivel. Plena confianza en los nuestros".

Rusia, por su parte, empezó con pie derecho al imponerse a Arabia Saudita y Egipto, pero cerró la fase de grupos con una goleada en contra (0-3) ante Uruguay, que ya está clasifico a cuartos de final.

Ambas selecciones se enfrentaron por última vez en el 2017 con resultado 3-3 y doblete de Sergio Ramos para los españoles. Hace diez años hasta en dos ocasiones derrotó España a los rusos en la Eurocopa de Austria y Suiza.

Alineaciones probables del España vs Rusia

España: De Gea; Carvajal, Ramos, Piqué, Jordi Alba; Koke, Busquets; Iniesta, Isco; Asensio y Diego Costa.

Rusia: Akinféev; Mário Fernandes, Kutepov, Ignashevich, Zhirkov; Zobnin, Gazinski, Samédov, Golovín; Chéryshev y Dzyuba.

