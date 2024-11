¿Me pueden expulsar de la universidad si desapruebo un curso 3 veces seguidas?

La universidad es una etapa clave en la vida de toda persona. En estas instituciones de educación superior, los alumnos adquieren los conocimientos necesarios para ejercer su profesión. Se trata de un tiempo de formación académica. Además, la mayoría de carreras suelen durar cinco años, pero algunos universitarios culminan en mayor tiempo. Esto, entre diferentes factores, debido a que desaprueban cursos. Si bien es común reprobar una materia, ¿qué sucede si esto ocurre tres veces seguidas? ¿Pueden expulsar al alumno?

Muchos estudiantes no consiguen obtener buenas notas en algunas materias durante su etapa universitaria. En consecuencia, vuelven a llevar el curso. Algunos consiguen superar la asignatura, mientras que otros no, por lo que deciden tomarla por tercera vez. La preocupación surge cuando, pese al esfuerzo, no se logra el objetivo de obtener una nota aprobatoria en el tercer intento. La Ley Universitaria (Ley N.° 30220) detalla qué procede en esta situación.

¿Me pueden expulsar de la universidad si desaprueba 3 veces seguidores un curso?

En su artículo 102, la Ley Universitaria detalla que los estudiantes son separados “temporalmente” por un año cuando desaprueban una materia por tercera vez. Finalizado ese lapso de tiempo, pueden volver a la institución de educación superior, pero solo lograrán matricularse en la asignatura que desaprobaron. Así, tras aprobarla, tendrán la opción de retomar su formación universitaria sin ningún inconveniente.

"La desaprobación de una misma materia por tres veces da lugar a que el estudiante sea separado temporalmente por un año de la universidad. Al término de este plazo, el estudiante solo se podrá matricular en la materia que desaprobó anteriormente, para retornar de manera regular a sus estudios en el ciclo siguiente. Si desaprueba por cuarta vez, procede su retiro definitivo", indica la norma.

La Ley Universitaria señala que los estudios son separados temporalmente de la universidad al reprobar tres veces el mismo curso. Foto: PQS

Sin embargo, es importante detallar que la Ley N.º 30220 especifica que lo mencionado "no impide que el estatuto de la universidad contemple la separación automática y definitiva por la desaprobación de una materia por tercera vez". En ese sentido, la norma otorga a las instituciones la libertad de decidir si establecen que el alumno sea separado al no lograr aprobar una asignatura tras el tercer intento.

Por lo tanto, el estudiante deberá revisar en el estatuto de su centro de estudios superiores si este se adecúa a lo dispuesto por la Ley N.º 30220 o, en cambio, se opta por el retiro.

¿Qué sanciones pueden recibir los estudiantes de una universidad, según la Ley Universitaria?

Aquellos universitarios que incumplan sus deberes estudiantiles, los mismos que están establecidos en la Ley Universitaria, pueden afrontar un proceso disciplinario o estar sujetos a la siguientes sanciones.

Amonestación escrita

Separación hasta por dos periodos lectivos

Separación definitiva.

Estas medidas son aplicadas por el órgano de gobierno correspondiente de cada universidad, según el estatuto y la gravedad de la falta cometido por el universitario.