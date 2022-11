¿Cuál es la canción del Mundial y por qué no está de moda?

La canción del Mundial Qatar 2022 no ha pegado. Al menos en Perú, en redes sociales muchas personas ni siquiera saben cuál es el tema oficial del torneo. A pesar de la pasión que desatan los partidos, la música no parece ser motivo de emoción en esta edición de la Copa del Mundo. ¿Por qué?

A continuación, te contamos todo lo relacionado con la música oficial de Qatar 2022 y la poca respuesta por parte del público que ha tenido tras su lanzamiento.

¿Cuál es la canción del mundial Qatar 2022?

Si bien para este Mundial la FIFA prefirió contar con un soundtrack oficial antes que con una sola canción, “Hayya Hayya (Better Together)” fue el primer track que público la organización, meses antes del inicio de Qatar 2022. Por ello, se ha denominado a esta la canción oficial, y es, además, la que se utiliza en las transmisiones televisivas.

Cabe añadir que en total son 5 las canciones que ha estrenado la FIFA como parte del mencionado soundtrack. En ellas aparecen artistas de talla mundial como Jungkook de BTS, Maluma, Ozuna o Nicki Minaj. Esta es la lista completa de temas que componen la banda sonora de Qatar 2022:

“Hayya Hayya (Better Together)” - Trinidad Cardona, Davido y AISHA

“Arhbo” - Ozuna y GIMS

“Light The Sky” - Nora Fatehi, Rahma Riad, Balqees, RedOne y Manal

“Tukoh Taka” - Nicki Minaj, Maluma y Myriam Fares

“Dreamers” - Jungkook y. Fahad Al Kubaisi

¿Por qué no está de moda la canción del Mundial?

Por desgracia, la composición que ha sido señalada como canción oficial, “Hayya Hayya (Better Together)”, no ha conseguido la atención del público a nivel masivo. Esto se podría deber, primero, a que no la firma ningún artista conocido en todo el planeta.

Por un lado, Trinidad Cardona y Davido son dos artistas estadounidenses que, si bien están en plena construcción de una carrera en ascenso, no suenan en las radios de países como, por ejemplo, el Perú u otros de la región. Por su parte, AISHA, la tercera cantante que participó en el tema, es una intérprete catarí casi desconocida para el universo musical de occidente.

Si lo comparamos con el “Waka Waka” de Shakira, “Hayya Hayya (Better Together)” queda excesivamente relegado en números. En Youtube, el tema de la colombiana cuenta con 3.000 millones de reproducciones, mientras que la canción de Qatar 2022 tiene apenas 51 millones.

Retrocediendo un poco más, incluso, también se podría incluir en la comparación “La copa de la vida”, canción oficial del Mundial Francia 1998 e interpretada por Ricky Martin. Tanto esta como el hit de Shakira son considerados himnos de los mundiales, y alcanzaron incontables número 1 en listas de varios países. Algo que ha sido ajeno al tema “oficial” de Qatar 2022.