¿Cómo nace la tradición de Alianza Lima de vestirse de ‘blanquimorado’ por el Señor de los Milagros?

Cada mes de octubre, el fútbol y la fe se unen, porque Alianza Lima cambia sus clásicos colores blanco y azul por una camiseta blanquimorada en representación del Señor de los Milagros. Los íntimos son el único club del mundo que utiliza una indumentaria especial durante las mismas fechas, lo que hace aún más especial esta costumbre.

Si bien el cuadro de La Victoria siempre se ha relacionado con el pueblo y la tradición, no todos conocen el motivo que lo identifica con el Señor de los Milagros. Si deseas conocer el origen de esta tradición de muchas décadas, continúa leyendo.

¿Por qué Alianza Lima es devoto del Señor de los Milagros?

La historia detrás de la camiseta blanquimorada y la unión entre Alianza Lima y el Señor de los Milagros inició en los años 50. El responsable de ello fue José Carrión, más conocido como ‘Chino Pepe’, quien fue el utilero de la institución durante medio siglo.

Esta idea nació un 25 de setiembre de 1955, cuando los blanquiazules debían enfrentar a Sporting Tabaco. En ese entonces, los jugadores tenían deudas con la empresa que confeccionaba su camiseta, la cual se negó a venderles la tela azul para los uniformes. Ante este problema, el ‘Chino Pepe’, quien era cargador de andas del Señor de los Milagros, tomó prestadas un par de sotanas moradas, color característico de la congregación

El equipo femenino de Alianza Lima se consagró campeón utilizando la camiseta blanquimorada en la final contra Mannucci. Foto: Liga Femenina

“Tenía unas telas moradas de los hábitos y las llevé para que se hagan las camisetas; total, el morado se parece al azul. Entonces, agarré y le puse la camiseta morada, pantalones blancos y medias moradas”, contó en una de sus memorias.

La camiseta morada no le gustó nada al entonces presidente de Alianza Lima, Alfonso de Souza Ferreira, quien despidió al utilero. No obstante, como los íntimos vencieron 2-1, se tranquilizó y reconoció los apuros por los que pasó José Carrión, y lo repuso en el cargo, pero con la indicación de que, la próxima vez, el uniforme no sea solo morado, sino que solo reemplacen las clásicas líneas azules del uniforme habitual. Esto dio origen a la blanquimorada.

El debut de la nueva camiseta blanquimorada ocurrió en la siguiente fecha, ante Ciclista Lima. El hecho quedó como algo anecdótico, pero años después, en 1971, se recuperó la idea, con lo cual se instauró la costumbre de usar esa camiseta en cada mes de octubre.

¿Qué otras camisetas en homenaje ha sacado Alianza Lima?

Camiseta verde: En 2011, Alianza Lima estrenó una camiseta alternativa de color verde en conmemoración del primer uniforme que usó el equipo entre 1901 y 1911. Cuenta la historia que Eduardo Pedreschi, uno de sus miembros fundadores, le pidió a sus hermanas que confeccionaran la indumentaria del equipo y ellas, como tenían ascendencia italiana, utilizaron el verde característico de su bandera.

La última vez que se utilizó la camiseta verde fue en 2021. Foto: Alianza Lima

Al cabo de unos años se tomó la decisión de utilizar los colores blanco y azul de la caballeriza Alianza; sin embargo, desde 2011, fueron varias las temporadas en las que la camiseta suplente adoptó los colores originarios del club.