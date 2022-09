Patrick Zapata Coletti salió del anonimato luego de que un violento atentado al Porsche del empresario Gerald Oropeza destapara toda una red criminal de narcotráfico. Aunque logró salvarse de aquel ataque, su nombre quedó relacionado al de ‘Tony Montana peruano’, quien comenzaba a ser conocido por operar una peligrosa mafia de tráfico de drogas.

Pero, ¿quién fue Patrick Coletti y cómo conoció a Gerald Oropeza? Te lo contamos en las siguientes líneas.

¿Quién fue Patrick Zapata Coletti, testigo clave del caso Gerald Oropeza?

Patrick Zapata Coletti era un joven de 25 años. Según la información que registraba en su cuenta de Facebook, había estudiado Traducción e Interpretación en la Universidad Ricardo Palma y cursaba la carrera de Marketing. Aunque comenzó a desenvolverse en el mundo de la moda optó por trabajar como coordinador de marketing en la discoteca “Songo Rumba Club”, en Los Olivos.

Pese a que vivía en el anonimato, Patrick Coletti, también conocido como Patrick Griffin, fue relacionado junto a Gerald Oropeza luego de que unos videos encontrados por la División de Investigación Criminal de Miraflores, tras el atentado al Porsche, revelaran que pertenecía al círculo más cercano de amigos del apodado ‘Tony Montana peruano’.

Según las declaraciones de Coletti ante la Dirincri, conoció a Oropeza en julio de 2014 por intermedio de un amigo, el ‘cabezón Richard’, cuando este último lo invitó a participar de una reunión privada en el distrito de Breña.

Asímismo, confesó que solo se reunió con Oropeza en cinco oportunidades. La cuarta vez que lo vio fue para el cumpleaños del empresario en el distrito de Pachacamac y la última, en el conocido viaje a las playas de Cancún que realizó junto a unas amigas.

El atentado al Porsche Cayenne

Según las declaraciones de Patrick Coletti, el día del atentado no logró subir al Porsche por falta de espacio, por lo que tomó un taxi para regresar a su casa.

“Yo no sabía quién nos iba a recoger. Al demorarme al salir del aeropuerto, ya no estaban (Oropeza y demás). Tomé taxi para dejar a mi amiga (Xamia Fernanda Rodríguez) y al rato llamo para ver si habían llegado a casa pero no me contestaban. Vuelvo a llamar y un amigo me dijo que hubo un atentado”, relató Coletti ante la PNP.

Pese a ello, fue llamado por la Dirincri para declarar como testigo ante las investigaciones entre Gerald Oropeza y su vinculación con el narcotráfico internacional luego que se revelara que viajó con él a México.

Tres días después de su declaración, Patrick Zapata fue encontrado muerto en una huaca de San Martín de Porres.