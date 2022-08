María Trinidad Enríquez es reconocida como la primera mujer en ir a la universidad en Perú y en Sudamérica. Ella realizó sus estudios superiores en la Universidad Nacional de San Antonio Abad (Unsaac) en 1875. Obtener una carrera profesional no fue nada sencillo para Trinidad Enríquez, ya que tuvo que superar varios desafíos para ingresar a la carrera de Derecho. En ese sentido, te contamos cómo esta mujer consiguió hacer historia en el país.

La recordada jurista falleció en abril de 1891. Tras su deceso, recibió varios homenajes. Por ejemplo, en julio de 2021, el Ilustre Colegio de Abogados del Cusco incorporó de forma póstuma a este personaje en sus registros como homenaje a su trayectoria.

¿Cuál es la historia de María Trinidad Enríquez, la primera mujer en ingresar a una universidad en Perú?

María Trinidad nació en Cusco en 1846. Sus padres fueron Marcelino Enríquez y Cecilia Ladrón de Guevara y Castilla. Desde pequeña, creció en un ambiente intelectual que le ayudó a reforzar sus deseos por aprender nuevos conocimientos e ingresar a la universidad.

Realizó sus estudios básicos en el Colegio Educandas, el cual fue fundado por Simón Bolívar en 1825. Desde muy joven, Trinidad Enríquez destacó por su inteligencia. Incluso, algunas versiones dan cuenta de que ella a veces dictaba clases de geografía al resto de sus compañeros.

A sus 24 años, decide fundar en su propia casa el Colegio Superior para Mujeres. Ella decidió apostar por una educación de vanguardia, pero este centro tuvo que cerrar tres años después de su fundación debido al conservadurismo que se vivía en aquella época.

María Trinidad Enríquez ingresó a la Unsaac en 1875. Foto: La República

Ingreso a la universidad de María Trinidad Enríquez

Tras finalizar su etapa escolar, decidió ingresar a la universidad para cursar la carrera de Derecho. Por aquellos años, no estaba permitido que las mujeres obtengan una educación universitaria. Sin embargo, la determinación de Trinidad Enríquez fue más.

Ella extendió su solicitud a las autoridades nacionales. La respuesta a su pedido se dio el 3 de octubre de 1874. Aquel día, el Gobierno de Manuel Pardo y Lavalle publicó una resolución suprema. Con este documento, se le autorizaba a postular a cualquiera de los centros de estudios superiores del Perú. Sin embargo, primero tenía que revalidar sus estudios, ya que el cuarto y quinto año no le habían sido reconocidos.

Tras superar este inconveniente, consiguió rendir los exámenes de ingreso y obtener una vacante para estudiar en la Unsaac. Así, se convirtió en la primera mujer en el Perú y en Sudamérica en acceder a una educación superior.

En 1878, María Trinidad se graduó como jurista y no como abogada. Esto a raíz de que por aquellos años no estaba permitido otorgar un título profesional a la población femenina. Ella demandó dicha situación ante el Congreso y el Poder Judicial, pero no obtuvo una respuesta a su favor.

Posteriormente, el entonces presidente del Perú, Nicolás de Piérola, le ofreció la opción de obtener el ansiado título de abogada. Pero se negó a recibirlo y decidió solidarizarse con el resto de mujeres que estaban impedidas de conseguir un título profesional.

La determinación de María Trinidad Enríquez influyó para que otras mujeres accedan a una educación universitaria en el Perú. Foto: composición LR/Museo de la Mujer/Rincón de historia peruana/Facebook

Últimos años de María Trinidad y labor social

Trinidad Enríquez también impulsó la creación de una escuela nocturna para los obreros, donde se les enseñó a escribir y leer. Asimismo, se les capacitó sobre las leyes del país que garantizaban la protección de sus derechos.

Ella falleció el 20 de abril de 1891 debido a una congestión cerebral. Tras su deceso, que se produjo a la edad de 45 años, se le enterró en el Cementerio General de La Almudena en Cusco.