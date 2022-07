¿Cuáles son las familias más ricas del mundo en 2022 y qué empresas tienen?

Las familias más ricas del mundo de 2022 se caracterizan por liderar cadenas de supermercados o un conglomerado empresarial. Además, a diferencia de millones de personas, su economía no se ha visto afectada tras la llegada de la pandemia de la COVID-19 en 2020. Por el contrario, se registró un crecimiento de su patrimonio en estos dos últimos años, según un estudio de la organización no gubernamental Oxfam.

El organismo reveló que los patrimonios de estos grupos se incrementaron de US$ 700.000 millones a US$ 1.5 billones. Asimismo, al centrarse en las familias, la entidad excluyó de la lista a las personalidades multimillonarias del mundo, tales como Elon Musk o Jeff Bezos.

1. Familia Walton (Estados Unidos)

Los Walton son la familia con la mayor fortuna del mundo, ya que esta asciende a US$ 238.200 millones. Estos ingresos los han conseguido gracias a su participación en Walmart, una de las principales corporaciones multinacionales de supermercados a nivel internacional.

La sede central de esta compañía se encuentra en la ciudad de Bentoville, Arkansas. Oxfam da cuenta que tiene al menos 2 300 000 empleados, quienes están distribuidos en sus 10.500 tiendas ubicadas en más de 20 países.

Los Walton son la familia más millonaria del mundo. Foto: composición EFE

2. Familia Mars (Estados Unidos)

Los Mars lideran la empresa que lleva su mismo nombre y se destacan por fabricar una gran variedad de alimentos para personas, que pueden ser dulces o chicles, como para mascotas. Según Oxfam, estos últimos productos les generan la mitad de los ingresos totales, que asciende a US$ 39.200 millones.

El último año, la familia Mars registró un patrimonio de US$ 141.900 millones. Es decir, US$ 100.000 millones menos que los empresarios Walton.

La familia Mars lidera la empresa de dulces que lleva el mismo nombre. Foto: composición AFP

3. Familia Koch (Estados Unidos)

La principal sede del conglomerado de empresas Koch se ubica en la ciudad de Wichita, Estados Unidos. Los principales propietarios de este imperio comercial, que integra a las empresas Georgia-Pacific, Koch Minerals, Georgia-Pacific, Flint Hill Resources, entre otros, son los hermanos Koch. Este grupo familiar ha reunido la suma de US$ 124.400 millones.

David Koch fue uno de los principales representantes de la familia Koch. Foto: EFE

4. Familia Hermès (Francia)

En la cuarta posición se encuentra la familia Hermès, cuya fortuna es de US$ 111.6000 millones. El empresario Thierry Hermes fundó la reconocida casa de modas Hermès en 1837. Actualmente, es una de las compañías del sector más reconocida en toda Francia, sobre todo por sus famosos bolsos Birkin, cuyo precio puede superar los US$ 1.000.

5. Familia Al Saud (Arabia Saudí)

El patrimonio de la familia real Al Saud es de US$ 100.000 millones. Mohammed bin Salman es el principal heredero del rey Salman, y, de forma particular, cuenta con activos de US$ 1.000, según Oxfam.

Poseen vínculos con la empresa líder en la industria petrolera Saudi Armaco, lo cual les ha permitido amasar una sorprendente riqueza. Además, este grupo familiar cuenta con al menos 15.000 miembros.

El rey Salman es uno de los principales miembros de la familia real Al Saud. Foto: EFE

6. Familia Ambani (India)

El conglomerado de empresas Reliance Industries, cuya sede principal se ubica en Bombay, India, es propiedad de la familia Ambani. En el último año, ellos registran un patrimonio de US$ 93.700 millones.

La historia de este imperio comercial empezó en 1950, cuando Dhirubhai Ambani impulsó la creación de Reliance Industries. Él falleció en 2002 y no dejó testamento. Sin embargo, su esposa e hijos, Mukesh y Anil, llegaron a un acuerdo para que estos últimos asumen el control de la fortuna.

7. Familia Wertheimer (Francia)

Chanel, la prestigiosa casa de moda francesa que es reconocida a nivel mundial, está liderada por la familia Wertheimer. Este grupo creó el popular perfume Chanel número 5. Actualmente, los hermanos Alain y Gerhard Wertheimer son dueños de la empresa. Esto les ha permitido reunir un patrimonio de US$ 61.800 millones.

Alain y Gerhard Wertheimer controlan la empresa Chanel. Foto: composición AFP

8. Familia Johnson (Estados Unidos)

La empresa estadounidense Fidelity Investments es dirigida por la familia Jhonson. Esta compañía se especializa en la gestión de fondos de pensiones y activos. Su sede social está ubicada en Boston, Estados Unidos. El patrimonio actual de este grupo asciende a US$ 61.200 millones.

9. Familia Boehringer-Von Baumbach (Alemania)

Los Boehringer-Von Baumach son la novena familia más rica del mundo. Su fortuna asciende a US$ 445.700 millones y son propietarios de la compañía farmaceútica Boehringer Ingelheim, la cual tiene más de 130 años de historia.

10. Familia Albrecht (Alemania)

Los Albrecht ocupan el puesto 10 de la presente lista con una fortuna de US$ 41.000 millones. Dos de los principales personajes de esta familia fueron Theo y Karl Albrecht, quienes impulsaron el crecimiento de la cadena de supermercados Aldi.

En 1960, ambos decidieron separarse para crear sus propios negocios. De esa forma, nació Aldi Nord y Aldi Sued. En 1979, los familiares de Theo compraron Trader Joe’s. Tras la muerte de los dos hermanos, sus respectivos descendientes han heredado las empresas y fortuna.