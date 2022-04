¿Qué estudió Vladimir Putin y a cuánto asciende su fortuna?

Vladimir Putin fue presidente de Rusia por primera vez en el año 2000. En la actualidad, se encuentra en su cuarto mandato, el cual culminará el 2024. Sus periodos de gobierno han estado marcados por diferentes crisis, como la guerra con Ucrania. Su vocación por la política se inició desde una edad muy temprana e influyó en la elección de su profesión. ¿Deseas saber qué estudió Vladimir Putin? A continuación, te lo contamos.

Además de su faceta como mandatario, otro de los aspectos que más ha llamado la atención son sus ingresos económicos. Muchas personas se preguntan a cuánto asciende la fortuna de Putin, ya que tiene diferentes posiciones lujosas, como un yate valorizado en US$ 100 millones. Presta atención para que descubras este y otros detalles.

¿Qué estudió Vladimir Putin?

Vladimir Putin estudió la carrera de derecho en la Universidad Estatal de San Petersburgo . Se graduó en 1975 con una tesis sobre el derecho internacional. Ese mismo año ingreso a trabajar al Comité para la Seguridad del Estado, también conocida como la KGB. Putin formó parte de esta organización de inteligencia por 16 años.

Durante estos años, se desempeñó como espía en la ciudad de Dresde, ubicado en Alemania Oriental. En 1989, tras la caída del muro de Berlín, regresó a la Unión Socialista de Repúblicas Soviéticas (URSS). Dos años después, abandonó la KGB para trabajar junto con Anatoli Sobchak en la ciudad de San Petersburgo.

Vladimir Putin estudió en la Universidad Estatal de San Petersburgo. Foto: AFP

¿Cuándo inició la vida política de Vladimir Putin?

En 1991, Vladimir Putin dejó la KGB para asumir el cargo de presidente del Comité de Relaciones Exteriores de San Petersburgo. El político ruso obtuvo el cargo tras ser designado por Sobchak, alcalde de dicha localidad.

Tres años después, fue designado como vicealcalde. Esta experiencia culminó en 1996, luego de que Sobchak perdiera las elecciones. Tras esta experiencia, llegó a Moscú y estuvo bajo el mando del entonces jefe de Estado Boris Yeltsin. Pasó por diversos puestos hasta llegar a ser primer ministro. Todo esto lo llevó a ganar las elecciones en el 2000, fecha en el que inició su primer gobierno.

¿A cuánto asciende la fortuna de Vladimir Putin?

De acuerdo con información de The New York Time, Putin ha señalado ganar cerca de US$ 140.000 al año. No obstante, entre la lista de bienes que se le atribuyen al político ruso se encuentra un yate de US$ 100 millones y una finca conocida como el Palacio de Putin, cuyo precio es de US$ 1.000 millones. Por eso, no se descarta que su fortuna sea mucho mayor.

En tanto, el empresario británico Bill Browder, que se caracteriza por ser crítico de la gestión de Putin, aseguró ante el Senado de los Estados Unidos que el mandatario ruso tienen un total de US$ 200.000 millones.

Asimismo, el docente adjunto de la Universidad de Georgetown, Anders Aslund, dio a conocer en su libro “Russia´s crony capitalism” que la fortuna de Vladimir Putin bordea los US$ 125.000 millones.

¿Cuánto tiempo tiene Vladimir Putin como presidente de Rusia?

Vladimir Putin ha sido presidente de Rusia en cuatro periodos. Su primer mandato comenzó en el año 2000. El 2024, fecha en que culmina su gestión, Putin cumplirá 16 años en el mando.

Primer mandato: 2000-2004

Segundo mandato: 2004-2008

Tercer mandato: 2012-2018

Cuarto mandato: 2018-2024