¿Qué supermercados abren el 24 y 25 de diciembre?

¿Qué supermercados atienden en Navidad? Si aún no has realizado tus compras para celebrar las festividades de fin de año por el horario de tu trabajo u otros motivos y deseas hacerlo este 24 o 25 de diciembre, es crucial conocer en qué momento atenderán estos establecimientos. Por eso, a continuación te contamos el horario de los principales autoservicios para que no tengas ninguna dificultad al acudir a ellos.

No olvides que el Gobierno ha modificado los horarios de toque de queda para la Nochebuena y el Año Nuevo. Además, ha dado a conocer nuevos aforos en los centros comerciales. Conoce aquí todos los detalles.

Horarios de supermercados de Perú el 24 y 25 de diciembre

Plaza Vea

Plaza Vea informó que sus tiendas estarán disponibles al público el 24 de diciembre desde las 8.00 a. m. hasta las 8.00 p. m. En tanto, el 25 de diciembre el servicio estará habilitado en sus establecimientos desde las 12 p. m. hasta las 8.00 p. m..

Plaza Vea atenderá el 24 y 25 de diciembre en determinados horarios. Foto: Laura Gamero/ La República

Metro

El supermercado Metro informó que el 24 de diciembre atenderá desde las 7.00 a. m. hasta las 8.00 p. m. en Lima, Callao, Trujillo, Lambayeque, Huancayo, Chiclayo, Cajamarca, Arequipa, Tumbes, Ica, Huánuco, Tumbes, Piura, Chincha y Chimbote. Mientras que especificó que el 25 de diciembre no habrá atención en ninguno de sus locales.

Tottus

Tottus refirió que su horario de atención el 24 de diciembre será desde las 7.00 a. m. hasta las 10.00 p. m. en todas las sedes. Mientras que el 25 de diciembre ninguno de sus establecimientos estarán abiertas al público. Recuerda que es necesario contar con tu carnet de vacunación para poder ingresar a un supermercado.

Tottus no atenderá el 25 de diciembre. Foto: La República

Wong

Por su parte, Wong reveló a través de un comunicado en sus redes sociales que el 24 de diciembre atenderá en el horario de 7.00 a. m. a 8.00 p. m. Así, solo Wong Panorama estará abierto de 8.00 a. m. a 8.00 p. m. Sin embargo, el 25 de diciembre todas sus tiendas estarán cerradas.

Vivanda

Vivanda anunció que sus locales atenderán el 24 de diciembre desde las 8.00 a.m. hasta 8.00 p. m. Mientras que el 25 de diciembre sus establecimientos estarán disponibles al público a partir de las 12.00 p. m. hasta las 8.00 p. m.. No olvides que es importante utilizar doble mascarilla quirúrgica o una mascarilla KN95 para ingresar.