¿El 1 de noviembre es feriado? Estos son los próximos días libres en Panamá este 2024

El mes de noviembre es muy importante en Panamá por los múltiples feriados y conmemoraciones cívicas que celebra el país. Por lo tanto, surge la pregunta sobre si este viernes 1 de noviembre figura entre los días de descanso obligatorio tanto para las actividades comerciales como en los derechos laborales, especialmente considerando el reciente traslado del Día del Niño a esta fecha y el hecho de que el 3 de noviembre caiga en domingo.

Para los trabajadores y empleadores, es fundamental conocer cuáles son los feriados oficiales y cómo el Código de Trabajo regula la remuneración en estos días. Con esto en mente, repasamos el listado de días libres y las condiciones de trabajo asociadas a estas festividades nacionales en Panamá para el mes de noviembre de 2024.

¿El 1 de noviembre es feriado en Panamá?

A pesar de que el 1 de noviembre marca el inicio de las celebraciones patrióticas en Panamá, esta fecha no es considerada un día de descanso obligatorio según el artículo 46 del Código de Trabajo panameño.

En esta jornada, si bien en algunas comunidades se realizan actos cívicos, como desfiles y presentaciones musicales en honor a la niñez panameña, las actividades laborales se desarrollan con normalidad y no se otorga un día libre oficial. Esto significa que los empleados de empresas públicas y privadas no están exentos de trabajar y no reciben una compensación extra por laborar en esta fecha.

El Día del Niño volverá a celebrarse el 1 de noviembre, por decisión de la Asamblea Nacional. Foto: La Prensa

¿Cuáles son los feriados de noviembre de 2024 en Panamá?

El mes de noviembre en Panamá incluye varias fechas patrióticas reconocidas como feriados oficiales según el Código de Trabajo. Sin embargo, tanto el 3 como el 10 de noviembre caen en domingo, lo que significa que, de acuerdo con el artículo 46 del Código de Trabajo, el descanso obligatorio se trasladará al lunes siguiente y formará dos fines de semana largos. Los feriados quedan de esta manera:

Lunes 4 de noviembre (por el 3): Día de la Separación de Panamá de Colombia

Día de la Separación de Panamá de Colombia Martes 5 de noviembre: Día del Movimiento de Separación de Colombia en la ciudad de Colón

Día del Movimiento de Separación de Colombia en la ciudad de Colón Lunes 11 de noviembre (por el 10): Día del Primer Grito de Independencia

Día del Primer Grito de Independencia Jueves 28 de noviembre: Día de la Independencia de España.

Para aquellos que laboren en domingo 3 o 10 de noviembre, el Código establece una remuneración adicional del 150% sobre su salario ordinario. En cambio, quienes trabajen los lunes 4 o 11 recibirán el pago de su jornada ordinaria más un recargo del 50%.

¿Qué se celebra el 1 de noviembre en Panamá?

A partir del año 2025, el Día del Niño volverá a ser reconocido oficialmente el 1 de noviembre, gracias a la reciente aprobación del proyecto de Ley 72 por la Asamblea Nacional, que busca revitalizar esta conmemoración en el calendario nacional. Esta ley es una respuesta a la demanda de mantener vivas las tradiciones que reconocen y honran a las nuevas generaciones de panameños.