Licencias de conducir en Estados Unidos que no serán validadas: asegúrate de que la tuya cumpla con el nuevo requisito

Las licencias de conducir en Estados Unidos que no cuenten con el Real ID dejarán de ser válidas para viajes nacionales y el acceso a instalaciones federales.

A partir del 7 de mayo de 2025, las licencias de conducir en Estados Unidos deberán cumplir con un nuevo requisito de seguridad para seguir siendo válidas. Esta medida se enmarca dentro de la Ley Real ID, una normativa destinada a reforzar la seguridad en la emisión de documentos de identificación oficiales en todo el país. Si no has actualizado tu licencia de conducir, es fundamental que lo hagas lo antes posible, ya que sin el Real ID no podrás abordar vuelos nacionales ni ingresar a edificios gubernamentales, como bases militares o instalaciones nucleares.

La implementación de esta nueva regulación afecta a todos los residentes mayores de 18 años que aún no han obtenido su Real ID. Aunque este requisito fue aprobado en 2005 y originalmente debía entrar en vigor en 2021, la pandemia retrasó su aplicación hasta 2025. A pesar de este retraso, la renovación de las licencias con los nuevos estándares de seguridad comenzó en 2017, y desde entonces se ha hecho posible obtener el Real ID.

Nuevos requisitos para las licencias de conducir en EE. UU.

La Ley Real ID establece nuevos estándares de seguridad para las licencias de conducir y tarjetas de identificación emitidas por los estados. A partir de la fecha límite, el 7 de mayo de 2025, todas las licencias de conducir que no cumplan con estos requisitos serán inválidas para ciertos trámites. Este cambio busca incrementar la seguridad en el transporte aéreo y en el acceso a instalaciones federales, como edificios gubernamentales y bases militares. Además, se trata de una respuesta directa a las recomendaciones de la Comisión del 11 de septiembre, que sugirió mejoras en la verificación de la identidad de los ciudadanos.

El principal cambio es que, para obtener un Real ID, la licencia debe incluir ciertos elementos de seguridad adicionales. Estos elementos están diseñados para garantizar que el documento sea más difícil de falsificar y que su uso sea exclusivamente legítimo. La estrella dorada ubicada en la esquina superior derecha es el sello distintivo de las licencias que cumplen con estos requisitos. Esta es la manera más sencilla de saber si tu licencia está actualizada.

¿Cómo saber si tu licencia es un Real ID?

Para saber si tu licencia de conducir ya cumple con los requisitos del Real ID, solo debes fijarte en la esquina superior derecha de la tarjeta. Si encuentras una estrella dorada, tu documento ya está actualizado y podrás utilizarlo para abordar vuelos nacionales y acceder a instalaciones federales sin problemas. Sin embargo, si no ves esta estrella, significa que tu licencia no cumple con los estándares de seguridad establecidos por la Ley Real ID.

En este caso, será necesario realizar una renovación de la licencia. Este proceso es simple y rápido, pero debe llevarse a cabo antes del 7 de mayo de 2025, ya que después de esa fecha, no podrás utilizar tu licencia sin el Real ID para realizar algunos trámites importantes, como el acceso a vuelos nacionales. Si tienes dudas sobre si tu licencia necesita ser renovada, puedes verificar los detalles a través de las autoridades locales o consultar la página oficial del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV).

Cómo obtener tu Real ID: Paso a paso

Si tu licencia no cuenta con la estrella del Real ID, es esencial que inicies el proceso de renovación cuanto antes. El procedimiento varía ligeramente según el estado, pero en general, estos son los pasos a seguir:

Visita el DMV: Dirígete a la oficina del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) más cercana. Puedes buscar la ubicación más cercana a través del localizador en el sitio web oficial del DMV. Reúne los documentos necesarios: Para obtener tu Real ID, deberás presentar documentos que prueben tu identidad, residencia y número de Seguro Social. Entre los documentos comunes que se solicitan están el pasaporte, la partida de nacimiento y un comprobante de domicilio reciente. Solicita la actualización de tu licencia: Una vez tengas los documentos listos, solicita la renovación de tu licencia como Real ID. El proceso suele ser rápido, pero es recomendable que lo realices con antelación para evitar contratiempos cerca de la fecha límite.

Recuerda que, si no renovaste tu licencia antes de la fecha límite, podrías tener problemas para realizar ciertos trámites. La implementación del Real ID no solo afecta a los vuelos nacionales, sino también al acceso a diversas instalaciones gubernamentales.