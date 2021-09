Pilar Nuñez: “Todavía desvalorizamos las raíces nativas”

Tiene 43 años en la institución cultural Cuatrotablas. Pilar Núñez es una actriz de experiencia, cantante y directora escénica, considerada un símbolo en la emblemática agrupación que se encuentra celebrando sus Bodas de Oro. Lo harán con un compilado de obras mañana, de 5 a 9 p.m. en el Parque Municipal de Barranco. El aforo es limitado.

“Pertenezco a Cuatrotablas desde 1978. Ya había una primera generación a quienes llamábamos ‘viejos’, y hoy ya son más de 9. Hay un grupo de WhatsApp en el que están los antiguos y es conmovedor, porque cada uno de ellos da su testimonio de vida. Toda la gama de personas que ha pasado por Cuatrotablas son de distintos contextos políticos, sociales y esa es una gran enseñanza, nos hace pensar en estos cincuenta años como una gran marea del Perú.

‘Ciudad sin ti’. Dirigido por Pilar Núñez en homenaje a Mario Delgado. Foto: difusión

La libertad de pensamiento es lo que los ha mantenido vigentes.

Sí, y Mario (Delgado, director fundador) era muy amplio en ese tema. Estuvo 45 años con nosotros y en todo ese tiempo él fue muy abierto, sobre todo con los jóvenes. A veces mandaba a rodar a los más viejos, tenía muchas contradicciones con los actores, pero les daba su aire. Siempre nos reforzaba en el lado creativo. Nos daba un lugar preferencial como mirada, como validación y discutía con algunos, porque él decía que el teatro tenía una responsabilidad social , que teníamos que ser mejores personas y que ese cambio lo podíamos hacer gracias a que el teatro era como un laboratorio donde poner nuestros propios errores o los condicionamientos con los que habíamos sido criados, que nos hacen más insensibles. Hablaba de no ser egoístas y nos iba moldeando con respeto al otro, a su diferencia y dejaba que cada uno se expresara.

Ahí está la riqueza de un grupo...

Si, trabajando con libertad. Nosotros tenemos un colectivo que ahora reúne a varios grupos: ‘Nueve Generaciones’ con proyectos en marcha. Uno de ellos, ‘Los Ríos Profundos’, que dirigió Mario, y otro que hicimos posterior, ‘Ciudad sin Ti’, que dirigí en su homenaje. Y hay otros proyectos para presentarse en diciembre en el Encuentro Internacional de Teatro de Grupo.

¿Cuál es la mirada de Cuatrotablas ante la coyuntura actual del país?