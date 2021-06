Miguel Lescano: “Mis retratos vienen del miedo”

Encerrado. La pandemia del coronavirus lo convirtió, como artista independiente, en un hombre sin salida. Recluido en su taller, inactivo, Miguel Lescano pensaba en la muerte. Pero entendió que pintar era sobrevivir. Y como no tenía materiales ni podía salir a comprarlos, pintó con lo que había. Trabajó cuarenta trabajos que ahora exhibe con el título “Retratos de pandemia” en la galería Punto de Arte (calle José Gálvez 134, Miraflores). La visita es de lunes a sábado, de 10 a.m. a 7 p.m. Coordinaciones en info@puntodearte.pe.

¿Es una mirada del ánimo del confinado, del recluido?

El 2020, cuando empezó la pandemia, todo se cerró. Yo soy un artista independiente, trabajo en mi casa, en mi taller, dicto clases. Todo se cerró y todas mi actividades se cancelaron. Y yo pago el colegio de mi hijo, el teléfono, las deudas. No tengo seguro ni nada. Soy artista, si me contagio del virus, me muero. Ante esa situación, entré en pánico, en terror. Aparte, no tenía material en qué pintar y empecé a reciclar partituras de música, viejos mapas, grabados. En seis meses, en esa locura exacerbada de vivir y pensar, pinté 40 retratos expresionistas donde muestro mi amargura, mi miedo ante lo que venía y vivía. Esa es la muestra.

¿Retratos que explican también el miedo colectivo?

Así es. Son retratos explosionados, enloquecidos. Sobre el miedo y la zozobra que vivimos. Soy un creador que vive en una sociedad caótica y como tal expreso mi descontento y angustias a través de estas pinturas explosivas.

Pintabas con lo que había, eso es como comer lo que hay...

Exactamente. Como decía Joseph Beuys, sufrir es publicitarse.

Pintas con trazos rápidos, como si los pinceles estuvieran en la punta de las aspas de un molino...

Tienes razón. Como digo, yo, no dibujo, yo impulso, yo hago heridas. No pinto lo que veo, pinto lo que sé, lo que tengo en la cabeza: la crisis. El Perú está en crisis, el mundo está en crisis, lo que tiene que hacer ahora el artista, dice Víctor Vich, es juntar esas crisis y hacer las explosiones.

Si pintas lo que sabes, partes de conceptos, pero tu trabajo es figurativo.

El arte conceptual es pintar temarios, pintar narrativas. Y este país, o Lima, te ofrece narrativas impecables para hacer cosas al respecto. Además de la crisis, ahora tenemos la pandemia. Es decir, la muerte anda cerca. Lo que hace el artista es luchar contra la muerte. Y morir así es heroico.

Retratos de pandemia de Miguel Lescano. Foto: composición La República

Mientras, sobrevivir.

Sí, pues, pero ahí Dios provee.

¿Te hiciste cristiano?

La pandemia ha hecho que uno crea en Dios. Si no hay trabajo, no haces nada, estás encerrado. Si sales, te contagias del virus, cómo comes, cómo pagas. Es allí cuando Dios te envía detalles. Dios me ayuda. Beuys dijo que Dios creó al hombre para ser libre, tan libre incluso para rebelarse contra Dios. Allí está la opción creativa, revolucionaria del hombre.

Pero, a pesar de la oscuridad de esta crisis, tus colores son luminosos.

Sí, mis colores son destellantes y vienen de esta crisis, que es dialéctica, llena de contrastes. Vivimos una locura. Y yo soy un loco, pero a la manera de Dalí, que decía: “Los locos no conocen el camino de regreso; yo sí”.