El periodista Mario Vallejo publica libros de poesía y narración

Mario Vallejo es un periodista que ya tiene harto trajín en el oficio. A sus años, y quizás con las revelaciones de la vida, más aún en estos tiempos de pandemia, ha despertado el literato que también llevaba adentro. Acaba de publicar en versión digital nada menos que dos libros de creación. Es decir, ahora –sin dejar el periodismo- ha empezado a transitar por los caminos de la ficción.

El primer libro es de narración y titula “Génesis en Cerro Azul”. El segundo, el atrevimiento de Vallejo, es el poemario “Manifiesto para vivir”. Ambos textos están en la plataforma Issuu.com

El periodista ha dicho que ya probó la miel de la ficción y que seguirá intentando hasta hallar un estilo. Le toca disciplinarse, ser riguroso y lograr que las musas estén a su favor. Vallejo admite que la narrativa es un desafío inédito, mientras que la poesía no tanto, porque reconoce que es un oficio en el que se considera “un mejor postor”. Corresponde leer para creer.

Asegura que sin la cuarentena, que le dio tiempo para rumiar durante meses sus textos y sin la Internet, no hubiera hecho, como dice Mario Vargas Llosa del escritor, esta suerte de streep tease literario. O sea, no en las calles del periodismo, sino en la autopista de la ficción

Asimismo, ha dicho que “Génesis en Cerro Azul!” es un cuento inspirado entre Cerro Azul y Lima en el año 1987. Narra la historia de Renato y Laura, estudiantes de una academia preuniversitaria que son sorprendidos por el amor, mientras que el país está asolado por el gobierno aprista y por el terrorismo de Sendero Luminoso. Pero no falta fiesta y música al canto, con Charlie García y la Feria del Hogar.

Con respecto a su poemario “Manifiesto para vivir”, ha confesado que es una pulsión que le viene desde lejos, desde los tiempos escolares. Se trata de una recopilación de textos que durante la cuarentena han sido sometidos a una revisión y elección. El libro reúne los poemas sobrevivientes.

“Siempre la poesía me acompañó en este viaje mundano –dice Mario Vallejo-, son poemas de adolescencia que he recopilado en la cuarentena. La poesía tiene ese don, va contigo a todos lados, y la época de la juventud es fundamental para versos de amor y de revolución, además hay prólogo hermoso del periodista Eloy Jáuregui hacia mi primer libro de poemas y eso me hace muy feliz”.

Ambos libros están publicados editorial Café Negro en Internet. Los interesados pueden acceder a ellos en estos enlaces :https://bit.ly/3gbmTMg y https://url2.cl/gwXy4