Alan García: publicarán libro con sus memorias

El libro Metamemorias, que será publicado por la editorial Planeta, fue terminado de escribir por Alan García horas antes de su muerte. El expresidente aprista se refiere en el texto a su vida política y personal.

Se trata de relatos contados en primera persona en el que se refiere al Perú y reflexiona sobre la condición humana. El libro será presentado el 23 de noviembre y estará disponible en la Feria del libro Ricardo Palma que tiene como lugar el Parque Kennedy.

PUEDES VER Nuevo presidente de la Cámara Peruana del Libro asumirá en marzo del 2020

Alan García fue presidente del Perú en dos ocasiones y fue formado como político por Víctor Raúl Haya de la Torre. En abril, el aprista se suicidó al conocer la orden de detención preliminar en su contra por caso Odebrecht.

En su velorio, en la Casa del Pueblo, se leyó una carta que dejó y en la cual confirma que su suicidio fue planeado. "En este tiempo de rumores y odios repetidos que las mayorías creen verdad, he visto cómo se utilizan los procedimientos para humillar y vejar y no encontrar verdades. Por muchos años, me situé por sobre los insultos, me defendí”, escribió.

PUEDES VER Feria del Libro Ricardo Palma ofrecerá más de 250 actividades y 80 mil títulos de libros

“Cumplido mi deber en la política y en las obras hechas en favor del pueblo, alcanzadas las metas que otros países o gobiernos no han logrado, no tengo por qué aceptar vejámenes. He visto a otros desfilar esposados guardando su miserable existencia, pero Alan García no tiene por qué sufrir esas injusticias y circos. Por eso, les dejo a mis hijos la dignidad de mis decisiones, a mis compañeros una señal de orgullo, y mi cadáver como una muestra de mi desprecio hacia mis adversarios porque ya cumplí la misión que me impuse”, añadió en el texto que escribió antes de suicidarse.