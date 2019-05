X Festival de Cine de Europa Central y Oriental Al Este

Desde hoy hasta el 8 junio se llevará a cabo el X Festival de Cine Europeo Central y Oriental Al Este de Lima, que rinde homenaje a la temática punk y underground. La inauguración es a las 7 p.m., en el auditorio del Espacio Fundación Telefónica (Av. Arequipa 1155, Lima). El ingreso para esta actividad es libre, previa inscripción.

Como todos los años, y con la finalidad de descentralizar la industria cinematográfica, el festival realiza proyecciones en distintos espacios culturales de Lima, entre ellos, el Ministerio de Cultura, MALI, C. C. de la PUCP, C. C. de España y Museo de Arte Contemporáneo.

En esta edición, se proyectan cortometrajes, largometrajes, películas de animación, documentales y cintas experimentales provenientes de Alemania, Italia, Polonia, Perú, Francia, Servia y demás países. Estos filmes han sido presentados y premiados en los festivales de Cannes, Locarno, Berlín, Venecia, entre otros.

Entre las cintas en exhibición está la animación Un día más con vida, del español Raúl de la Fuente y el polaco Damian Nenow. Es una adaptación del libro homónimo del periodista Ryszard Kapuściński. También se encuentran la polémica La casa que Jack construyó, de Lars von Trier; y Cold War, de Paweł Pawlikowski. Ambas tuvieron un estreno comercial en nuestro país, pero su paso por las carteleras ha sido efímero. Es otra oportunidad para verlas.

La categoría ‘Al este’ es una de las más esperadas. Exhibe cintas galardonadas recientemente. Una de ellas es Un elefante sentado quieto, del director chino Hu Bo –que se suicidó antes del estreno–. Sigue la historia de cuatro personajes que deambulan en paisajes en ruinas de China. Otras de las cintas aclamadas por la crítica internacional son Leto, de Kirill Serebrennikov; y Sinónimos, de Nadav Lapid, que acaba de obtener el Oso de oro en el Festival de Cine de Berlín 2019.

Se incluyen también dos retrospectivas. La primera dedicada al escritor y cineasta francés F. J. Ossang, ganador del Premio Locarno International Film Festival. Se proyectan sus cintas Dedos, Dharma Guns, El tesoro de las islas perras, Silencio, Doctor suerte, etc. Además, el director dictará un curso sobre dirección cinematográfica en la Alianza Francesa. La segunda rinde homenaje al cineasta húngaro Miklos Jancsó con El rojo y blanco, Silencio y grito y El desesperado.

Entre los invitados está el director esloveno Igor Zupe, que realiza un taller de dirección documental en el caso del LP. Y la mirada latinoamericana se hace notar con los uruguayos Ángela López y Guillermo Zabaleta, que ofrecen un conversatorio y taller acerca de las nuevas tendencias del cine.

El festival no solo incluye el séptimo arte, sino que incorpora otras expresiones artísticas. En ese marco, se ofrecen conciertos de jazz, conversatorios sobre música, arte y contracultura.

Programación: facebook.com/festivalaleste.Lima. ❖