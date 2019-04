“Andamos deformados y no nos damos cuenta”

El escritor Ricardo Sumalavia me extiende su mano a manera de saludo. Me ha quedado la imagen del personaje de su novela Historia de un brazo (Ed. Planeta), un hombre que tiene una deformación, un tercer brazo que lleva oculto. La novela, a veces en clave de thriller y erotismo compulsivo, narra la historia de este hombre, cuyo hijo hurga su pasado para descubrir un misterio: si su padre es un asesino.

El tercer brazo es el hilo de la madeja en su novela.

Sí, me sirve de leitmotiv para hacer todo un juego de espejos, mostrando memorias compartidas y además deseos compartidos entre un padre y un hijo.

Transferibles...

En realidad, va en doble sentido, de ida y vuelta. Cuando se me ocurrió, me pareció estimulante como escritor poder plantear este juego de relaciones a través de la memoria, pues la memoria nunca es de uno mismo, completa. La memoria, de alguna manera, tal como la entiendo yo, siempre es compartida.

Alonso Cueto me decía que la familia es una cantera para los escritores…

En mi caso hay dos canteras concretas, que además están vinculadas: la familia, pero también el espacio, tu primer barrio. Yo nací, crecí en Barrios Altos, en el Jr. Áncash, frente a la plazuela Buena Muerte. Parte de la novela transcurre entre esas calles.

Cueto decía que la familia también tiene su lado policial, desde que nos preguntan “¿quién rompió esto”?...

Además de lo que dijo Alonso, toda familia tiene misterio. En mayor o menor grado, siempre hay un misterio guardado, siempre hay algo que sabe únicamente la familia o parte de la familia. Y eso también a mí me daba juego como escritor, a dar respuestas. Es la curiosidad creativa la que te lleva a hurgar en esos misterios familiares, tema que está en casi todos mis libros, como Retratos familiares, por ejemplo.

Generalmente la deformidad o monstruosidad produce rechazo, en su libro se cotidianiza.

Exactamente. Eso me interesa y qué bueno que lo hayas visto de esa manera. Si bien es cierto en la novela puedes encontrar que algunos personajes de buenas a primeras sienten un primer rechazo, pero luego lo normalizan. Aprenden a convivir, lo disfrutan y finalmente gozan, hasta eróticamente.

El tercer brazo es un elemento de seducción.

Exactamente, se convierte en un artificio sexual más. Y esto es curioso, el narrador, que es el hijo, y es normal, está en una suerte de admiración y rechazo hacia su padre por ese tercer brazo. Rechazo y envidia intensa.

El padre es un crápula...

Es verdad. Lo he mostrado así, con todas sus letras, es un crápula. Dentro su monstruosidad, le ha sacado el mayor provecho y se puede decir que este personaje ha tenido una vida feliz.

La novela tiene mucho de thriller, está a la pesquisa de un misterio.

Lo que pasa es que en mi obra hay textos con elementos policiales, sobre todo más en Mientras huye el cuerpo. Siempre me he aproximado de una manera u otra a lo policial, pero no para escribir una novela totalmente policial, sino aprovechar sus elementos , como el misterio, la intriga y el suspenso. En esta novela me permitió armonizar todos esos elementos en esta historia.

En la memoria del padre coexisten personas del pasado y del presente con el mismo nombre, al final todo se revela.

Claro, eso le da un tono irónico a la novela. La ironía me dio la posibilidad de establecer juegos de identidades, pues en la memoria del padre se mezclan los tiempos y los nombres. Me permitió realizar juegos de espejos entre el pasado y presente.

Es un virtuoso de los microcuentos. Aquí como que ha filtrado la escritura breve con textos extendidos.

Sí, sobre todo en esta novela me ayudó mucho para la fragmentación. Una novela en donde el hijo investiga un misterio me llevó a interpolar extremos, me obligó a rupturas espaciales y temporales. Y por supuesto, la prosa breve ayudó muchísimo para dar pinceladas, escenas y en otros, textos de más desarrollo.

Si bien narra una historia íntima, entre líneas refiere el estado de emergencia de los años 90.

Fíjate, no tuve una clara conciencia de ello hasta que los lectores me lo han hecho notar que hay ese fondo. Yo de niño viví en Lima. Mi infancia completa es la dictadura militar, de Velasco a Morales Bermúdez. en la adolescencia, el fujimorismo.

El tema del padre se ha tornado recurrente. ¿Se articula a esa tendencia?

No, lo que pasa que el tema familiar siempre ha estado presente en mi obra y, en general, en toda la literatura. Pero en cuanto a esta tendencia, lo cierto es que coincide en una época en que hablar del padre es un pretexto para hablar del entorno, de nuestra sociedad. El padre de alguna manera es un ejemplo, bueno o malo y representa una época terminada y el hijo otra, distinta. Pero también está la imagen del padre como ruptura generacional. Por lo demás, lo mío no es testimonial, no he hecho autoficción, aunque sí hay guiños.

La deformación también está como una metáfora.

Creo que simboliza muchas cosas, incluso lo que no he pensado. Está la connotación sexual, erótica. El padre es también hijo de su tiempo, quizá no fue el hijo esperado por su deformación, pero lo integró a su vida. Nosotros también somos hijos de estos tiempos caóticos, de guerra, corrupción y no sabemos adónde vamos a parar. Andamos deformados y no nos damos cuenta, nos hemos acostumbrado a nuestras deformaciones y andamos con ellas. ❖