George Harrison: ¿el exguitarrista de The Beatles nació un día como hoy? [FOTOS]

Este lunes, muchos medios celebraron el cumpleaños número 76 de George Harrison, el emblemático guitarrista de la banda británica The Beatles. El artista, que según los entendidos del género nació un 25 de febrero de 1943 en Liverpool, Inglaterra, contribuyó en varias de las clásicas canciones de la agrupación, como 'Don´t bother me' y 'Here comes the sun'. Sin embargo, la aparición de unos documentos demuestran que la fecha de su nacimiento es incorrecta.

Según contó George Harrison, durante una entrevista en 1993, su nacimiento se produjo un 24 de febrero a las 23.42 hrs., y al día siguiente se lo inscribió en el Registro Civil, y como su padre no estaba seguro de la hora del parto, se lo anotó como nacido en la madrugada de ese día. El guitarrista mostró el certificado de nacimiento, que desconocía hasta 1992, y relató que, a partir de ese día, celebraría su cumpleaños correctamente.

George fue un músico multiinstrumentista, compositor, cantautor, productor musical, cantante, e incluso actor y productor cinematográfico. Cuando The Beatles se separó, el guitarrista publicó su primer álbum en solitario titulado 'All Things Must Pass', el cual alcanzó el primer puesto en la lista Billboard. Este trabajo musical contó con la participación de otros artistas como su excompañero Ringo Starr en la batería y Eric Clapton en la guitarra.

El saludo de Paul McCartney

En este contexto, y en conmemoración del que sería el cumpleaños de su compañero de banda, Paul McCartney recordó a George Harrison en un breve pero significativo mensaje. "Feliz cumpleaños por siempre George, te amamos", escribió el músico británico en su cuenta de Twitter junto a una foto de ambos en su primera época, a mediados de la década del '60.

Happy birthday forever George, we love ya! pic.twitter.com/cq1zplEhbr — Paul McCartney (@PaulMcCartney) 25 de febrero de 2019

Certificado de nacimiento de George Harrison