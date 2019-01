Lima, la ciudad fundada por los conquistadores

El tiempo ha corrido. El 18 de enero de 1535, Francisco Pizarro fundó Lima con el nombre de Ciudad de los Reyes, y después, por su belleza y hospitalidad, se ganó con justicia los apelativos “las tres veces coronada villa” o “ciudad jardín”. Ahora, 484 años después, nuestra ciudad no tiene cómo reconocerse en esos estos nombres primigenios. No solo porque un reciente alcalde, como Luis Castañeda Lossio, la encementó, sino también porque vive una situación socio-política que la inundación de las aguas negras en el distrito de San Juan de Lurigancho simboliza bastante bien el tiempo que vivimos (en todo el país). Por eso mismo, en este aniversario, no hay nada que celebrar.

Pero Lima es vieja y tiene una historia que viene desde lejos, podemos afirmar desde la captura de Atahualpa en Cajamarca. Sí, porque esa victoria les abrió la puerta grande a los conquistadores para adentrarse en el territorio de los incas. Desde esa comarca, Francisco Pizarro y sus huestes emprendieron las incursiones para asentar su poderío. Descendieron hacia el sur, hasta llegar al pueblo de Jauja, en el valle del Mantaro. Por la fertilidad de sus tierras, la ubicación central en los Andes, la bondad de su clima, fue elegida como cuartel militar de conquista. Por supuesto que a Pizarro también le rondó la idea de que podría ser la ciudad capital del futuro virreinato. Sin embargo, dicen los cronistas, la lejanía del Océano Pacífico habría sido la razón por la cual abandonó ese propósito. Así, el 4 de diciembre de 1534, en cabildo abierto, se acordó fundar la capital en tierras llanas. Migraron en su búsqueda.

Desde Cajamarca también había salido, en 1533, una expedición bajo el mando de Hernando Pizarro, quien llegó el 11 de febrero de ese año a Pachacámac. El conquistador encontró, además de una población organizada, el templo del dios Pachacámac, que era la deidad de los ichmas, los antiguos limeños. Refieren los cronistas que Hernando Pizarro, en un acto de poder, extrajo su espada y lo partió en dos.

Asentado en Pachacámac, Hernando Pizarro recibió la misión de hallar un lugar para fundar la capital del virreinato. Si bien el valle de Pachacámac tenía la ventaja de su vecindad con el mar, no tenía bosques suficientes de donde extraer madera, material necesario para las construcciones y leña, para fundir metales y otras industrias.

Los cronistas dan cuenta de que el 8 de enero de 1535 fueron comisionados Ruiz Díaz, Juan Tello y Alonso Martín de don Benito hacia el valle del Rímac y observaran si era adecuado para fundar la capital del virreinato. Regresaron el 13 de enero y lo que narraron no dejaron dudas de que ese era el lugar buscado. Un valle con agua, con muchos bosque, buen clima y con cercanía al mar. Y, sin más, Pizarro la fundó con el nombre de Ciudad de los Reyes el 18 de enero de 1535. Estaban presentes, además de sus hombres, el curaca del valle, Taulichusco. También quien fuera el primer alcalde de la nueva ciudad, Nicolás de Rivera ‘El Viejo’. Sobre la alusión de “reyes” del nombre, se ha dicho que es en homenaje al rey Carlos V, aunque hay quienes sostienen que es en homenaje a los tres reyes magos (Melchor, Gaspar y Baltazar) y por la cercanía de su fiesta la Epifanía.❧