“Un festival de acuarelas ya era una gran necesidad”

Hace dos años, el artista, gran acuarelista, Nicolás López echó a andar una idea, la de reunir a los más grandes acuarelistas del mundo en nuestro país. Esta inquietud tomó forma después de una conversación con la gerencia del ICPNA, pero se materializó con la decidida participación de la International Watercolor Society (IWS), sobre todo gracias a Silvia Neiger, presidenta de la IWS de Latinoamérica. La IWS tiene una red en más de 80 países, distribuidos propiamente en todo el planeta. Gracias a ello, la idea de Nicolás López se ha hecho realidad, desde ayer, hasta el 9 de marzo, se lleva a cabo el gran Festival Internacional de Acuarela IWS-ICPNA 2019, con artistas que proceden de Asia, América, Europa y Oceanía. Por eso, vienen artistas de España, Rusia, Brasil, Portugal, India, Bolivia, India, Pakistán, Japón, EEUU y Serbia.

Las muestras, con demostraciones en vivo, se realizan en las sedes del ICPNA de Lima (Miraflores, Lima Centro y San Miguel) y regiones (Chincha, Pucallpa, Ica e Iquitos).

En Lima, las exposiciones son: “Evocaciones a través del agua” en la Galería Germán Krüger Espantoso (abierta al público del 10 de enero hasta el 17 de febrero), “Testimonio de la luz” en la Galería ICPNA Miraflores (del 10 de enero hasta el 3 de febrero), “Colores del Mundo” en la Galería ICPNA San Miguel (del 11 de enero hasta el 9 de febrero) y “46 Salón Nacional de Acuarela ICPNA 2019” en la Galería Juan Pardo Heeren (desde el 8 de enero hasta el 3 de febrero).

“El festival de acuarela nace como una necesidad. Cuántas veces se han truncado proyectos similares y nos hemos quedado con esa expectativa de ver y convivir con la acuarela de grandes maestros, como ocurre ahora”, dice Nicolás López.

Explica que el festival tiene diferentes factores y propuestas, que van desde lo más exquisito de la acuarela mundial hasta lo más convencional y tradicional, que se verán en las demostraciones, que solo veíamos en la televisión o a través de nuestros celulares, pues ahora lo veremos en vivo.

Pero el festival también es un rescate de la acuarela como disciplina artística.

“La acuarela siempre se ha ido haciendo como una especie de segundo plano de la pintura. Es más, siempre se hace diferencia entre pintura y acuarela. Todavía existe ese parámetro. Sin embargo, aún así, siempre hay acciones y actividades para darle el lugar que se merece en el mundo, la International Watercolor Society (IWS) y en el Perú esfuerzos como el Salón de Acuarela del ICPNA, el Concurso de Acuarela Paisaje Peruano Premio John Constable, Concurso Nacional de Arte de Mitchell y Cía, entre otros”, detalla.

“Tenemos –agrega Nicolás López– una calidad de acuarela muy interesante, competitiva a nivel internacional. Entonces, para nosotros como realizadores del festival, nuestro principal motivo es un intercambio visual, además de físico y personal con cada artista invitado”.

En el Perú, existen maestros que han puesto los cimientos del arte de la acuarela, entre ellos Pancho Fierro, Jorge Vinatea Reynoso, Teodoro Núñez Ureta, entre otros. Para Nicolás López, hoy en día existen también grandes maestros.

“Uno de los padres de la acuarela actual, que aún está con vida, es el arequipeño Luis Palao Berastain, quien no solo ha cruzado fronteras de tiempo, sino también de corazón, que ha tocado la sensibilidad de mucha gente en Perú y en el extranjero. Asimismo, tenemos a Bill Caro, Juan Pastorelli, Mauro Castillo Gamarra, acuarelista nacido en Puno, que radica en Arequipa, y es el padre de la acuarela tradicional”, sostiene López.

Un maestro de uruguay

Entre los maestros extranjeros, que son más de cincuenta, figura Álvaro Castagnet (Montevideo, 1957), considerado un referente de la acuarela mundial. Se formó en la Escuela Nacional de Arte de Montevideo y en la Universidad de Bellas Artes. Ocasión para admirarlo.

Hay quienes dicen que la acuarela es un arte difícil, porque se hace en una sola ejecución. ¿Mito o verdad?

“Es sencilla y difícil. En la acuarela, encontrarle el equilibrio, en ese sentido, es bastante sencillo. Pero la complejidad gana, algunos artistas no la utilizan, porque es una técnica en donde no se permiten errores y nosotros, como seres humanos, no aceptamos ver el error como aprendizaje. Ese es el gran desafío que hace la acuarela al artista”, concluye Nicolás López. ❧

el Dato