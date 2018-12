Alfonso Cuarón: “El personaje de ‘Cleo’ se gestó por décadas”

Con Roma el director Alfonso Cuarón no solo reconstruye México de los 70 en el “único edificio que permaneció de pie” tras el terremoto del año 85, sino que reconstruye parte de su infancia desde la mirada de ‘Cleo’ (Yalitza Aparicio), una mujer indígena inspirada en su nana. La cinta, grabada en blanco y negro, se estrenará en Netflix y en paralelo en algunas salas de Lima. Aquí un extracto de la entrevista que dio en su país natal a la revista Letras Libres.

¿Sería aventurado decir que la primera versión de ‘Cleo’ apareció en 'Y tu mamá también'?

El personaje se había venido gestando durante muchas décadas, estoy seguro. De hecho, en Y tu mamá también quien interpreta a ‘Leodegaria’ es Libo. Aparece en la escena en la que le sirve unas quesadillas a Diego.

¿Qué consideraste contar desde tus recuerdos y qué a través de la ficción?

El proceso, todo el tiempo, fue la memoria. Incluso, las demás cosas de la película nacieron precisamente de ahí. Generalmente he pecado –a veces es un pecado– de hacer demasiada investigación para mis películas.

Esa es la ‘onda’. Y la investigación consistía en estar tirado en un sofá con una libreta y los ojos cerrados. Cuando abres una puerta en la memoria aparece un corredor infinito lleno de puertas. Cada recuerdo te va llevando a otros. En vez de tratar de hacer una curaduría de recuerdos, fue casi una asociación libre e inconsciente.

Dijiste que con Roma no quieres imponer un discurso. Aun así, si pudiera empezar una conversación sobre las mujeres invisibilizadas, ¿cuál sería?

La verdad, si esta película pudiera servir para ello... Le ofrecimos esta película a la Alianza Nacional de Trabajadoras Domésticas y la van a utilizar como herramienta para generar mayor conciencia. También vamos a hacer eventos para recaudar fondos. En pleno siglo XXI hablamos de un empleo que no está legislado.

El cine mexicano y la Época de Oro, ¿no te parece que incluso...

Nefasto.

...contribuyó a ello?

De la mano con Televisa y sus telenovelas, que continuaron ese tipo de representación cuando terminó la Época de Oro. Yo admiro mucho la llamada Época de Oro por una cuestión estética, en algunos casos. Pero, quitando a un puñado de realizadores, es un cine que rechazo.

Porque incluso las indígenas eran interpretadas por actrices como Dolores del Río, María Félix...

No soporto el folclorismo de películas como las del Indio Fernández, donde además los indios eran interpretados por blancos, y se exaltaban valores heroicos sin preocuparse un segundo por la realidad de esa época, por mostrar cómo viven y cómo han vivido desde la colonia.

Dicen algunos directores que han revisado su infancia, que pudieron reconciliarse con su pasado. ¿Fue tu caso?

No. Más bien me llevó a perderme todavía más en el vacío de la existencia. Me quedó clarísimo que lo único que existe es una soledad inmensa y lo único que le puede dar sentido a la vida son las relaciones afectivas que puedes tener.