El periodista y activista LGBT Bruno Bimbi presentará su libro en Arequipa

La Travesía Editora, uno de los sellos independientes más importantes de la ciudad de Arequipa, presenta su nueva publicación “El fin del armario. Lesbianas, gays, bisexuales y trans en el siglo XXI”, del periodista y activista LGBT argentino Bruno Bimbi, el cual es uno de los invitados del Hay Festival 2018. El libro, coedición con la prestigiosa editorial Marea Editorial (Argentina), y que cuenta con exitosas ediciones en Brasil y Argentina, es una crónica de época sobre la experiencia gay actual desde distintas perspectivas. Narra los avances, las luchas pendientes, los crímenes de odio, los prejuicios, los mitos y la transexualidad.

El fin del armario es un libro periodístico fantástico, en el sentido clásico de la palabra: cuenta varias historias atractivas, atrapantes, estremecedoras, que la mayoría de los lectores desconoce. Es divertido, movilizador, transgresor, respetuoso, combativo, chismoso, todo en su medida y armoniosamente. Tiene una gran virtud que, a su vez, es un defecto. Bimbi intenta tender puentes entre el mundo gay y quienes aún mantienen sus prejuicios, y hace un esfuerzo enorme por desmontarlos. No agrede, no reprocha, no acusa: cuenta, explica.

El periodista argentina Bruno Bimbi que visita por primera vez el Perú, estará presente en el Hay Festival, evento en el cual tendrá un conversatorio junto a la periodista y escritora colombiana Silvana Paternostros y el activista LGTB arequipeño Jesús Álvarez el día sábado 10 de noviembre a las 16:00 en el auditorio Mariano Melgar. Además, días previos, el 9 de noviembre se realizará la presentación oficial del libro en el Bar Gebrau a las 20:30 p.m. a cargo de María José Abarca y Mauricio Gutierrez.

Finalmente, en Lima se realizará una sola presentación en Librería Sur el día jueves 15 de noviembre a las 7:30 p.m. y en la que participarán como presentadores la activista Verónica Ferrari y el congresista Alberto de Belaunde.

Bruno Bimbi es periodista y doctor en Letras/Estudios del Lenguaje por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Fue secretario de Relaciones Institucionales y Prensa de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans y uno de los responsables de la estrategia política que llevó a la aprobación del matrimonio igualitario en Argentina. Actualmente vive en Brasil, donde también coordinó la campaña por el matrimonio igualitario.

Es corresponsal del canal Todo Noticias, secretario de Comunicación de la mesa ejecutiva provincial del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) de Río de Janeiro y coordinador político y legislativo del mandato del diputado federal Jean Wyllys (primer activista gay que conquista un asiento en el Congreso brasileño). Para el sitio web de TN escribe desde hace siete años artículos dedicados a la diversidad sexual.

Trabajó en los diarios Crítica de la Argentina y Página/12 y colaboró con Tiempo Argentino y O Globo, y con las revistas Imperio G, Veintitrés, Noticias, Newsweek y Lonely Planet. En 2010, publicó Matrimonio igualitario. Intrigas, tensiones y secretos en el camino hacia la ley (Planeta), también editado en 2013 en Brasil con el título Casamento igualitário (Garamond). Este es su segundo libro.