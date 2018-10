El artista británico Matthew Lloyd exhibe sus fotografías en Lima

El Británico Cultural presenta la obra fotográfica del británico Matthew Lloyd en sus sedes de Miraflores y San Juan de Lurigancho. La exposición estará abierta hasta el 22 de diciembre, de lunes a sábado, de 10 a.m. a 8 p.m., domingos y feriados, 2 a 8 p.m., en Jr. Bellavista 531, Miraflores; en San Juan de Lurigancho, desde el lunes 22 de octubre hasta el 15 de diciembre, de lunes a viernes de 9 a.m. a 8 p.m., sábados y domingos, de 9 a.m. a 6 p.m. El ingreso es gratuito.

La exposición reúne retratos de personajes ingleses y bodegones fotográficos, inspirados en el barroco holandés. También presenta cuadros de alimentos, que están bajo la influencia de las estampas botánicas victorianas del siglo XVII, al estilo del pintor Jacobus Biltius. En palabras del curador de la muestra, Walter Vásquez, “estas imágenes no solo nos confrontan con aquello que vemos, sino con una carga de información del pasado que trasciende la actividad del fotógrafo y trae a la vida imágenes con un complejo trasfondo histórico".