GOT7: BamBam se dirigió a haters que dudaron del regreso del grupo: “No nos juzguen”

La cuenta regresiva para el comeback de GOT7 ya inició y sus integrantes sorprendieron a sus seguidores con declaraciones para la revista W Korea, en donde se explayaron sobre el nuevo paso en sus carreras con la publicación de su nuevo EP. ¿Qué opinaron BamBam, Mark y Youngjae sobre sus haters?

GOT7 para W Korea

La edición de junio de W Korea presentó una entrevista de GOT7 en donde los siete integrantes promocionaron su EP homónimo. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la declaración de los idols por las dudas que generó su regreso OT7 . Esto fue lo que dijo BamBam hacia los ‘haters’ de la boyband:

“No tengo nada que ocultar. Es por eso que quiero dirigirme a todas las personas que dijeron: ‘Los de GOT7 dijeron que no se habían separado, ¿pero realmente pueden reunirse de nuevo como siete integrantes?’. Quiero decirles lo siguiente: No nos juzguen descuidadamente y pretendan que son inteligentes. ¿Sabían esto? Cuando vamos hacia algún lugar, cuando saludamos a las personas, siempre decimos ‘GOT7′ antes de decir nuestros nombres. Yo soy GOT7 BamBam, así”.

Imagen teaser de GOT7 para nuevo EP homónimo. Foto: Warner Music Korea

Por su parte, Mark agregó que querían demostrarles a las personas que realmente GOT7 había vuelto: “Si solo decimos: ‘GOT7 no se ha separado’, las personas tal vez no lo entiendan. Por lo que quisimos demostrarles a todos con este comeback (...). Hay miembros que deben ir al ejército y todavía no sabemos cómo serán nuestras actividades en el futuro, pero seremos GOT7 para siempre ”.

GOT7 en reciente tráiler de MV "NANANA". Foto: captura YouTube

Youngjae, quien lidera la ‘vocal line’ de GOT7, habló también sobre las actividades futuras de la boyband: “Tal vez tome algo de tiempo para que el próximo álbum de GOT7 se estrene luego de este, pero no habrá nada de separaciones. Realmente decidimos continuar, así que tendremos que seguir hasta el final ¿verdad?”.

“Realmente, no presté atención a tales frases como ‘¿GOT7 no se había separado?’. Es algo falso, así que no me sentía mal sobre ello”, acotó Youngjae en referencia a los haters del septeto k-pop.

Comeback de GOT7

El 19 de enero del 2021, GOT7 culminó su contrato con JYP Entertainment tras siete años de carrera artística. Ahora, el grupo regresa bajo el sello discográfico de Warner Music Korea con el primer EP homónimo en su repertorio para alegría de sus fans.