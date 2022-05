KBS enfrenta críticas del público tras la victoria de LE SSERAFIM el viernes 13 de mayo. Las cantantes rookies de la agencia Source Music/HYBE vencieron en su primera semana de promociones con “Fearless” al cantante de trot Lim Young Woong y su tema “If we ever meet”. Sin embargo, internautas cuestionaron el alto puntaje en broadcast que fue clave para que la girlband ganara.

Lim Young Woong es uno de los músicos más populares en Corea, dada la gran aceptación del género trot que él representa. Aunque su canción promocional es una balada, el apoyo del público general es evidente por el millón de copias que vendió su álbum en solo una semana; además, fue primer lugar de gaon chart digital con “If we ever meet”.

PUEDES VER: LE SSERAFIM cancela actividades promocionales por acusaciones de bullying de Kim Garam

Por otro lado, LE SSERAFIM es un grupo novato que promocionó sus canciones en varios shows digitales, como la aparición de Chaewon en el programa de KBS Kpop YouTube conducido por Lee Mujin.

Como se evidencia en el cuadro, Lim Young Woong ganó por amplia ventaja en dos de los cinco criterios. LE SSERAFIM venció con 34 puntos en social media y la astronómica cifra de 5.348 en puntaje de broadcast. El solista tuvo cero puntos en dicha categoría.

Lim Young Woong y LE SSERAFIM disputaron el primer lugar de Music Bank el 13 de mayo. Foto: KBS

¿A qué se refiere el puntaje de broadcast en Music Bank?

El 18 de mayo, KBS respondió a las críticas que emitieron seguidores de Lim Young Woong y explicaron por qué el artista no recibió puntaje en las emisoras de KBS . El puntaje de broadcast se otorga por “apariciones o reproducciones de una canción en televisión o programas de radio de KBS”.

“Durante el periodo de tracking que fue del 2 de mayo al 8 de mayo, la canción “If we ever meet again” no fue reproducida en programas de TV de KBS, o radio KBS o contenido digital (...) para K-chart, solo se cuentan las apariciones del track principal de comeback ”, expresó KBS.

Dispatch contradice a KBS

Según el portal de entretenimiento Dispatch, KBS sí tocó el comeback de Lim Young Woong en sus programs de radio. Al revisar el registro, la publicación encontró que aparece indexada el 4 de mayo en el show “with Kim Hye Young”, el mismo día en “Seol Bang with Park So Hyun” y el 7 de mayo en “Lim Baek Chun ‘s 100 music”.

El medio argumenta que si se tomaban en cuenta dichas reproducciones, el resultado podía haber cambiado.

Dispatch interviene en polémico win de LE SSERAFIM. Foto: KBS

¿Qué contestó KBS?