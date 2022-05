Muere Lee Eol, actor coreano del drama “It’s okay to not be okay”, a los 58 años

Actor coreano falleció el 26 de mayo como consecuencia del cáncer. Lee Eol fue parte de “It’s okay to not be okay”, serie en la que interpretó al padre de Seo Ye Ji.

Además de "It's okay to not be okay", Lee Eol actuó en la exitosa serie de SBS "Hot stove League". Foto: XSportsNews/tvN

