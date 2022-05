Los fans de los k-dramas pudieron disfrutar seis capítulos de “The sound of magic” en Netflix; debido a su gran acogida, la producción coreana también conocida como “El sonido de la magia” ingresó a la lista de las series más vistas a nivel global, incluido Perú. Conoce aquí las principales diferencias entre el k-drama y el webtoon “Annarasumanara”.

“The sound of magic”: diferencias entre el webtoon y el k-drama

Alerta de spoilers. A pesar de que los fans de “The sound of magic” reportaron que el k-drama es fiel al webtoon en que se basa, “Annarasumanara” (similar a “Abracadabra”), existen principales diferencias entre estos:

1. Apariencia de las tres primeras chicas

En el k-drama “The sound of magic”: Las tres chicas de la primera escena de la serie coreana son presentadas con estos looks en particular; sin embargo, no fueron plasmadas así en el webtoon.

Escena inicial del k-drama "The sound of magic". Foto: Netflix

En el webtoon “Annarasumanara”: Este es el look original de las tres chicas que hablaron por primera vez del mago en “El sonido de la magia”.

Escena inicial del webtoon "Annarasumanara". Foto: captura

2. El look de Yoo Ah Yi

En el k-drama “The sound of magic”: Yoo Ah Yi es una de las protagonistas de “El sonido de la magia” y aunque su peculiar cabello corto llamó la atención de los fans, este no sería su verdadero look.

Look de Yoon Ah Yi en el k-drama "The sound of magic". Foto: Netflix

En el webtoon “Annarasumanara”: En el cómic digital, Yoo Ah Yi es presentada con cabello largo en la primera escena del colegio.

Look de Yoon Ah Yi en el webtoon "Annarasumanara". Foto: captura

3. El trabajo de medio tiempo de Yoo Ah Yi

En el k-drama “The sound of magic”: El trabajo de medio tiempo de Yoo Ah Yi en la serie “El sonido de la magia” es apoyar en una tienda de conveniencia.

Trabajo de medio tiempo de Yoon Ah Yi en el k-drama "The sound of magic". Foto: Netflix

En el webtoon “Annarasumanara”: Mientras que en el cómic, Yoo Ah Yi trabaja limpiando el salón de una hamburguesería.

Trabajo de medio tiempo de Yoon Ah Yi en el webtoon "Annarasumanara". Foto: captura

4. El final de Na Il Deung

En el k-drama “The sound of magic”: El capítulo final de “El sonido de la magia en Netflix, Na Il Deung decide retirarse de su escuela para seguir un camino diferente al que tenían preparado sus padres y no se sabe más de su futuro.

Il Deung en el capítulo final del k-drama "The sound of magic". Foto: Netflix

En el webtoon “Annarasumanara”: El final del webtoon muestra lo que sucedió tres años después, al igual que en el k-drama, solo que en este formato sí aparece Na Il Deung. El ahora joven aparece en una llamada con Yooh Ah Yi y la invita a cenar en Nochebuena, por lo que los fans intuyen que su amistad perduró a pesar del tiempo.

Il Deung en el capítulo final del webtoon "Annarasumanara". Foto: captura

5. Números musicales

En el k-drama “The sound of magic”: Una de las sorpresas de la adaptación de “El sonido de la magia” fue la inclusión de números musicales. Desde la apertura hasta el musical final, los seguidores pudieron disfrutar de 12 canciones interpretadas por los protagonistas.

Ji Chang Wook, en su rol del excéntrico mago Lee Eul, consolará a Choi Sung Eun en "El sonido de la magia". Foto: Netflix

En el webtoon “Annarasumanara”: Aunque se trate de un cómic digital, la historia de “El sonido de la magia” no dio pistas de que se tratase de un musical en sus 27 capítulos.

Capítulo final del webtoon "Annarasumanara". Foto: captura

Aunque existen más diferencias, los fans de los k-dramas resaltaron el final de Na Il Deung, pues reportan que la ausencia de una escena que explique sobre qué le pasó tras dejar la escuela puede confundir a quienes no hayan leído el webtoon.

