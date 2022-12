BTS: Jin cumple 30 años y ARMY de Perú celebra en Parque de las Aguas con mágico evento

En la cuenta regresiva a su ingreso al servicio militar, Jin celebra su cumpleaños número 30 rodeado del amor de sus fans alrededor del globo, quienes no escatiman en proyectos para agasajarlo. Uno de estos tiene lugar en el Circuito Mágico del Agua, espacio que se ha consagrado entre los predilectos de los fandoms para festejar en unión a sus ídolos favoritos del k-pop.

Organizada por la fansabe local dedicada al famoso coreano (@SeokjinPeru), el evento “Over the moon with Jin” reunirá a lo largo de dos días diversas actividades temáticas que ARMY, los fans de BTS, y el público en general podrán disfrutar.

Además de ferias, dinámicas, juegos y sorteos, no faltará el espectáculo de luces en la Fuente de Fantasía. La proyección audiovisual incluirá videos del cantante de “The astronaut”.

¿Cómo entra al evento por el cumpleaños de Jin en el Parque de las Aguas?

El único requisito para entrar a “Over the moon with Jin” es pagar el ingreso al Parque de las Aguas. Las entradas están a la venta en boletería presencial o en la web de la Municipalidad de Lima por el monto de 4,00 soles para adultos y niños mayores de 5 años. El precio del ticket es de 2,00 soles para personas que presenten su carné de Conadis.

Itinerario del evento de Jin en Perú

Proyecto por Jin en el Parque de las Aguas en Perú. Foto: Twitter/SeokjinPeru

Más proyectos por el cumpleaños de Jin

Los fanáticos de BTS no solo se caracterizan por el apoyo a sus ídolos en redes y en las plataformas musicales. En eventos importantes, principalmente en los cumpleaños, realizan obras sociales a nombre de sus artistas como parte de los proyectos de celebración.

Entre las iniciativas en Perú figura “Una patita por Jin”, actividad de recaudación de fondos para Emilia Rescata Huancayo, un albergue que acoge a 140 perros.

Poryecto social por el cumpleaños 30 de Jin. Foto: Twitter/MoonProjectPeru

“Sabemos del corazón enorme de Seokjin y cuánto ama a los animales, prueba de ello es su canción ‘Tonight’, que fue inspirada en sus mascotas, o Jjanggu, que fue rescatado de un albergue y fue su compañero por muchos años”, señala @MoonProjectPeru, fanbase impulsadora de esta actividad.