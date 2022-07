Se convirtieron en ‘esposos’ en el capítulo 2 de “In the soop: Friendcation”. Taehyung y Choi Woo Shik provocaron más de una sonrisa con la interpretación de una dulce pareja que cuidaba a su bebé en el nuevo episodio del reality.

El 29 de julio, el Wooga squad regresó con más emocionantes momentos de sus vacaciones invernales como parte del spin-off de “BTS in the soop”.

Desde compartir sus primeras impresiones mutuas y otras historias, Park Seo Joon, Peakboy, Park Hyung Sik, Choi Woo Shik y V sorprendieron con nuevas muestras de la dinámica grupal que tanto habían querido ver los fanáticos en el pasado.

Sin embargo, fueron estos dos últimos quienes protagonizaron una de las escenas más comentadas de la emisión por el roleplay en el que dieron vida, brevemente, a una amorosa pareja de esposos.

Los ‘esposos’ V y Choi Woo Shik

En una escena del capítulo 2, Tae se acerca a Choi para preguntarle qué estaba haciendo. Este le responde: “Estoy bañando a nuestro bebé, obviamente”, en referencia a que estaba lavando el pollo que cocinarían.

Continuando con la dinámica de su amigo, el también actor V no duda en aceptar el roleplay y se pone en la piel de su esposo.

“Cariño, después de bañar a nuestro bebé, séquelo”, le dice dulcemente al recordado protagonista de “Aquel año nuestro”.

¿Este es el origen del apodo de V y Choi?: reacciones de los fans

ARMY y seguidores del Wooga squad se mostraron encantados por la caracterización de los famosos coreanos. Los fanáticos también postularon que este roleplay pudo haber sido el origen de las icónicas interacciones en las que el dúo se llamaban entre sí “cariño”, en las redes sociales meses atrás.

Reacción a tierno roleplay de Taehyung y Choi Woo Shik. Foto: captura de Twitter

Reacción a tierno roleplay de Taehyung y Choi Woo Shik. Foto: captura de Twitter

Taehyung y Choi Woo Shik solían llamarse "cariño" en redes sociales. Foto: captura de Twitter

Ep. 2 de “In the soop: Friendcation”: ¿dónde ver?

Al igual que “BTS In the soop”, el spin-off con el Wooga squad de Taehyung llega por la señal de JTBC en la televisión coreana los viernes (KST). Fans también pueden disfrutar los capítulos en Disney Plus Korea.