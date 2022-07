“BTS Island In the SEOM”: gana gemas gratis con este código por el debut solista de J-Hope

Este viernes 15 de julio, J-Hope lanzó su primer álbum oficial como solista. Así como la fiesta que Hobi organizó por el estreno de “Jack in the box”, el ambiente de celebración se extiende al videojuego de BTS Island in the SEOM. Gracias al debut de Hoseok, los usuarios tendrán opción de recoger gemas gratis con un cupón especial.

BTS Island in the SEOM es un proyecto para móviles que fue creado por los cantantes de “Butter” en colaboración con los desarrolladores de HYBE. Desde su lanzamiento oficial, este aplicativo se convirtió en la nueva obsesión de los fans. Incluso Jungkook y RM juegan y tienen sus propias islas en el mundo virtual de In the SEOM.

BTS creó un juego para divertir a ARMY con 'Island: in the SEOM'. Foto: Play Store.

¿Cómo tener gemas gratis en In The SEOM?

Las gemas son importantes en el videojuego para poder adquirir elementos de personalización. Como festejo por el lanzamiento del álbum de J-Hope, BTS In the SEOM lanzó el código JACKINTHEBOX que otorgará 100 gemas gratis a los usuarios.

La indicación es registrar este cupón en la página del videojuego y la oferta estará vigente desde el 15 de julio hasta el jueves 21 . Sigue las instrucciones para activarlo y obtener las recompensas.

Cupones y códigos en BTS Island In the SEOM

¿Cómo usar cupones en “BTS Island: In the SEOM”?

En la pantalla principal del juego, dirígete al ícono de la tuerca para la opción “configuración”.

Copia tu número ID y luego dirígete a la opción Comunidad y BTS Island.

Usar cupones en BTS Island In the SEOM. Foto: @bhatnagaraak/Twitter

Se abrirá la web de BTS Island en el explorador y dirígete al menú indicado por tres líneas horizontales.

Click en ingresar cupón, pega tu número ID y escribe el cupón que desees usar.

Las gemas llegarán a tu bandeja de entrada dentro del juego. No olvides aceptarlas.