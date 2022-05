El 30 de mayo, BIG HIT liberó el segundo concepto visual que BTS luce en su próximo álbum “Proof”. Este set contrasta con el primer paquete de fotografías con atmósfera más oscura que se reveló el pasado viernes 27. Ahora, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook lucen trajes de tonos pasteles en un set donde destaca el color blanco.

“Proof” de BTS se estrenará en plataformas musicales el próximo 10 de junio. La canción principal que representa al comeback será “Yet to come” (The most beautiful moment).

En redes sociales, ARMY comentó la dualidad de Bangtan en los dos estilos que han adoptado para el nuevo álbum. En el concept “Proof” todos usaban ropa negra con acentos dorados (accesorios), mientras que para “Door” visten atuendos neutros, con telas suaves.

Namjoon (RM) de BTS en fotos conceptuales de "Proof" (Versión Door). Foto: BIGHIT Music

Jin de BTS en fotos conceptuales de "Proof" (Versión Door). Foto: BIGHIT Music

Suga de BTS en fotos conceptuales de "Proof" (Versión Door). Foto: BIGHIT Music

J-Hope de BTS en fotos conceptuales de "Proof" (Versión Door). Foto: BIGHIT Music

Jimin de BTS en fotos conceptuales de "Proof" (Versión Door). Foto: BIGHIT Music

Taehyung (V) de BTS en fotos conceptuales de "Proof" (Versión Door). Foto: BIGHIT Music

Jungkook de BTS en fotos conceptuales de "Proof" (Versión Door). Foto: BIGHIT Music

Detalles en las imágenes de “Door”

Entre los fans se habla sobre el simbolismo de los dos conceptos “Proof” y “Door”. El primer set tenía una relación directa con el nombre Bangtan Sonyeondan (chicos a prueba de balas) por los proyectiles impactados en escudos gigantescos. Para kmedia, ello se interpretó como los obstáculos que amenazaron la carrera de BTS (o las críticas) que finalmente no los detuvieron.

¿Qué pasa con Door? Se dijo que este comeback de BTS abriría una nueva era para la boyband. La idea de reinicio o avance se fortalece con el detalle en la mano de Suga. El rapero sostiene una brújula.

Suga lleva una brújula en concept photos "Door". Foto: BIGHIT

Otros fans han comparado las imágenes al concepto de O!RUL8,2? en 2013, pues en esa sesión fotográfica también se usaron telas translúcidas en el set.