El comeback de BTS con el nuevo álbum antología “Proof” tiene al tanto a ARMY sobre las próximas actividades que la agrupación hará en las siguientes semanas. Las fans han empezado a alistar la cuenta regresiva con las metas globales para colocar la canción, video y el disco en los primeros puestos.

Además, BTS sorprendió a ARMY con la lista de canciones que están incluidas en el nuevo material discográfico, el cual tendrá más de 48 temas. Cabe mencionar que algunas de estas solo estarán en la versión física. Por si fuera poco, la boyband ya reveló las fotos conceptuales para las versiones de este lanzamiento.

Metas de “Proof” de BTS en Perú

En la cuenta principal de la fanbase de BTS en Perú se publicó una lista de las metas que ARMY de Perú tendrá que realizar en la fecha de estreno (9 de junio a las 11. 00 p. m.) del MV “Yet to come”, el álbum de “Proof” y las demás canciones. Esto se tiene que hacer a través de las principales plataformas de streaming de música y video.

YouTube para Perú

MV y canción de “Yet to come”

#1 en tendencias

TOP 5 en videos principales

TOP 5 en canciones principales.

BTS

TOP 5 en artistas principales.

Canciones de “RUN BTS” y “For youth”

TOP 20 en canciones principales.

Imágenes de desiertos en "Proof of inspiration" de Jungkook y Jimin de BTS. Foto: Twitter

Spotify para Perú

Canción de “Yet to come”

TOP 3 debut: 205 a 230.000 reproducciones el día del estreno

TOP 5 semanal: más de un millón de reproducciones a la semana

Ingreso a la playlist VIRAL 250.

BTS

TOP 3 en artistas principales.

Canciones de “RUN BTS” y “For youth”

TOP 7 debut: 170 a 170.000 reproducciones el día del estreno.

TOP 7 semanal: más de un millón de reproducciones a la semana.

Álbum “Proof”

TOP7 en top álbum Perú.

BTS: el septeto posa para su álbum de antología "Proof". Foto: BIGHIT

iTunes en Perú

Canción de “Yet to come”

Número 1 en iTunes.

TOP 5 en Apple Music.

Canciones de “RUN BTS” y “For youth”

TOP 3 en iTunes.

TOP 10 en Apple Music.

Álbum “Proof”

Número 1 en iTunes en álbumes.

Número 1 en Apple Music en álbumes.

El nuevo álbum "Proof" será publicado días antes del noveno aniversario de BTS. Foto: composición/Hybe

ARMY pedirá canciones de BTS en la radio

Desde los últimos años, algunas estaciones de radio han estado reproduciendo las canciones de BTS para la alegría de ARMY. Ante ello, la fanbase pide a las seguidoras de la agrupación de k-pop en Perú que soliciten los nuevos temas de “Yet to come”, “RUN BTS” y “For youth” en las emisoras de Studio92, Radio Disney y Radio Planeta.