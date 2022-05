El calendario de “Proof” continúa con “Proof inspiration” de Jin. En la cuenta regresiva del comeback 2022 de BTS, es la estrella en el segundo video teaser de esta etapa promocional.

Del 16 al 22 de mayo (PT), la boyband k-pop revelará clips donde los idols hablarán sobre las canciones que escogieron para dar vida a este álbum antología. Será un contenido por día y cada uno de estos será protagonizado por un integrante distinto de Bangtan.

“Moon”, tema de Jin que no podía faltar en “Proof”

Incluida en Map of the soul: 7, “Moon” es un tema de gran significado para Kim Seokjin y ARMY, por ello no podía estar ausente en el álbum que celebrará los 9 años de BTS.

Sobre este título, el vocalista y visual comentó en “Proof of inspiration”, conforme traducción de @vminiecats: “Todos saben que ARMY y yo somos inseparables, como la tierra y la luna. Y ya es un hecho bien conocido que de eso se trata ‘Moon’. Ahora, creo que estamos en una punto donde yo soy ARMY y ARMY soy yo... nos hemos asimilado en uno. El camino que he tomado hasta ahora no sería posible sin ARMY. Eres mi prueba (proof) viviente y la de BTS”.