BTS: canciones de Bangtan que no pueden sonar en las radios de Corea del Sur

El grupo de BTS continúa con sus preparativos para lanzar su álbum “Proof” para junio del 2022, el cual ya cuenta con preorden y la revelación del tracklist. A pesar de ello, ¿habrá alguna canción de Bangtan que no se podrá reproducir en la radio?

En las radios no suenan las canciones explícitas, ya que contienen groserías y otras referencias. Mayormente, estas son censuradas durante la transmisión. En el caso de BTS esto se ha visto en algunos temas que lanzaron a inicios de su carrera y hasta el día de hoy. No obstante, no solo se debe a las malas palabras, sino hay otras reglas en las emisoras de Corea del Sur.

“Permission to dance”

El último hit que BTS lanzó, “Permission to dance” fue prohibida en los gimnasios de Seúl con el fin de no propagar el virus de la COVID-19. De acuerdo a los funcionarios de salud de Corea del Sur, las canciones no pueden tener un tempo superior a 120 latidos por minutos y llegar a una velocidad máxima de 6 km/h. Esto lograría que las personas dejarán de respirar rápido.

“Pied Piper”

El significado de la letra de “Pied Piper” es un mensaje para ARMY para que hagan sus deberes productivos. Sin embargo, la canción fue prohibida por mencionar algunas aplicaciones y redes sociales como Twitter o V app, el cual es Vlive.

“Los videos que ya has visto, las fotos y los tweets. V app, Bon Voyage. Sé que te gusta, ¿qué podemos hacer?”

“Go go”

Una de las canciones más divertidas del álbum “Love yourself: Her”, “Go go”, no puede sonar en las radios por su uso de “jergas”. El fandom de ARMY en Twitter expresan que este tema es una sátira a las personas que gastan dinero sin sentido.

“Solo se vive una vez, solo se vive una vez. Solo se vive una vez. Gastar, gastar, gastar es divertido. Solo se vive una vez, solo se vive una vez. ¿Dónde está mi dinero? Sí.”

“Whalien 52″

Este tema del álbum “The most beautiful moment in life pt.2″ fue censurada por las groserías que dicen.

“Alguien dice, “mírate bastardo, eres casi como una celebridad”. Oh, a la m..., Sí, es cierto, ¿y qué? Incluso si ese alguien me abandona, está bien. Las palabras que sin cuidado me lanzan se transforman en una pared.”

“Dope”

Este tema de BTS habla de cómo dedican su vida a la música y qué les define. Escrita por Suga, J-hope, Namjoon y Bang Pd, este tema está prohibido por las letras vulgares.

“El olor de nuestro sudor en el salón de ensayos. Mira, el resultado está en mis bailes altos y resonante. Todos esos débiles, estúpidos, quejosos y perdedores. No tienen nada que ver con mi vida.”

“BTS Cypher Pt.3: KILLER (Feat. Supreme Boi)”

Esta canción está incluida en el nuevo álbum de “Proof”, pero no sonará en las radios debido a las groserías y el nombramiento de algunas marcas (GIVENCHY, HUGO BOSS, iPhone). La rap line canta la canción junto a Supreme Boi.

“Can You Turn Off Your Cell Phone?”

Este tema del álbum “DARK&WILD” trata sobre el uso excesivo de los celulares, sobre todo, para los jóvenes. Sin embargo, no se reproduce en las radios de Corea del Sur porque mencionan a la marca Lotto.